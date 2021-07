Nobeat: “Me gustaría hacer un feat con Bruno Mars”

Medio crazy, de reciente lanzamiento, une, una vez más, al productor e intérprete colombiano Nobeat y Khea, demostrando su habilidad para lograr sonidos únicos. Diario Hoy dialogó con Nobeat en exclusiva para saber más detalles de su vida y proyectos.

—¿Cómo estuviste conectado con la música en la pandemia?

—Ha sido un tiempo de prueba. En mi caso me desconecté mucho del ambiente, me nutro mucho del afuera, de las historias de mis amigos, y en este caso no estaba esta inspiración, y además uno estaba encerrado, y me gusta escribir sobre cosas que me pasan. Entonces me abrí hacia otros lugares, como en Perreo sano, con sentimientos que uno no pone generalmente en una canción. Me seguí entrenando y preparando, sin negar que a uno la situación lo afecta.

—Y no estando conectado sacaste varias canciones...

—Claro, como la canción con Khea, Medio crazy, que logra un equilibrio entre ambos con un estilo comercial, un coro pegajoso, poniéndole el toque, ritmo, cositas, detalles que enriquecen la canción.

—¿Imaginás la vuelta a los escenarios?

—Aún no, pero creo que será explosivo, porque las ganas de hacerlo las tenemos acumuladas, y la gente también quiere ir, así que seguramente será épico.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—Ahora mismo saliendo del Covid-19, por eso estoy encerrado. Mi idea es seguir sacando canciones, colaboraciones, porque creo que entre más colores tenga una canción le da más el toque, cuando son de otros países, con más acentos, te concentrás en eso, en ver quién la rompió más.

—¿Soñás grabar un feat con algún artista?

—Con Bruno Mars, haría algo bien spanglish, bien loquito, bailable, con él sería épico, es mi artista favorito.

—¿Cuándo supiste que querías ser artista?

—Desde los cinco años estoy en la música, y la decisión no es que fue algo concreto, siempre estuve asociado. A los siete años comencé a tocar el piano, todos los ritmos, en 2015 gané una beca en los Latin Grammy, estudié piano jazz y ahí me di cuenta que quería cambiar el rumbo y más libre, porque con el piano, con la música clásica, no hay muchas variantes.