Noviembre, con el mejor cine de todo el mundo

MUBI, el servicio global de streaming con curaduría, anunció los estrenos seleccionados para el mes de noviembre. Dentro de la programación destacada estarán disponibles ciclos de autores como David Lynch (EE.UU.), Pedro Almodóvar (España) y Francis Ford Coppola (EE.UU.), así como también algunos estrenos de Cao Guiramães (Brasil) y Jacques Demy (Francia), y otros títulos de la Ópera de París de parte de cineastas como Apichatpong Weerasethakul (Tailandia), Alejandro Amenábar (Chile), Aki Kaurismäki (Finlandia), Abel Ferrara (EE.UU.), Gustav Möller (Suecia) y Cédric Klapisch (Francia).

El ciclo de David Lynch incluirá Inland empire y Twin Peaks: fire walk with me, la precuela de la icónica serie surrealista de los años noventa. Además extiende la colección de Pedro Almodóvar con Hable con ella, La mala educación y Volver; e introduce One from the heart, el célebre musical maldito y Youth without youth, ambas de Francis Ford Coppola. Y también se suma la exitosa The guilty, recientemente reversionada en Netflix.

Friends and strangers de James Vaughan y The trouble with being born de Sandra Wollner, con temáticas vinculadas y adaptadas a la generación millennial y el mundo de hoy, serán los dos estrenos exclusivos. Dentro del universo de las animaciones, se estrena Accidental luxuriance of the translucent watery rebus de Dalibor Baric, y entre cortometrajes, 80.000 years old de Christelle Lheureux, será también de los estrenos, al igual que Moments like this never last de Cheryl Dunn, documental sobre el artista de grafiti y fotógrafo, Dash Snow, quien falleció en 2009 y aún es un ícono inspiracional para sus seguidores del mundo del arte.

Además, y sumándose a la buena recepción de su cine, el ciclo del nuevo cine surcoreano continúará con títulos como The first lap de Kim Dae-hwan, Heart de Jeong Ga-young, Winter’s night de Jang Woo-jin y Microhábitat de Jeon Go-woon, todas voces emergentes y destacadas de los últimos tiempos.