Nuevo intercambio en las redes entre Wanda y Mauro

Ella aquí y él allá. Wanda en Argentina y Mauro en Turquía. La pareja más mediática del ambiente argentino se encuentra a miles de kilómetros de distancia, pero ellos se las arreglan para sentirse más cerca. La empresaria se encuentra en el país desde hace varias semanas por motivos laborales. No solo por cuestiones que tienen que ver con sus propias marcas y negocios, sino, sobre todo, porque está a pleno con las grabaciones del reality gastronómico MasterChef. Será, sin dudas, uno de sus mayores desafíos personales, ya que será la conductora del ciclo. Por su lado, Mauro Icardi sigue con sus actividades en la ciudad de Estambul con el equipo de fútbol Galatasaray.

Pero lo dicho, ambos se las ingenian para mantener el fuego del amor. Resulta que ella subió a sus redes parte de un audiovisual que filmó para promocionar una prenda de ropa interior. Y en el posteo escribió: “Wanda Intimates”. Por su lado, rápido de reflejos, Mauro comentó enseguida ese posteo. Y fue más que bastante sugestivo, por demás explícito. Porque el futbolista escribió: “Lo que más me gusta de esta colección de Wanda Intimates es cuando te lo quito”, junto a unos emojis de fueguitos.

No es el primer intercambio virtual que ambos se dirigen en estas últimas semanas. Hace apenas unos días el que primereó el asunto fue Mauro, subiendo unas fotos de su cambio de look, mostrando el pelo totalmente platinado. En esa ocasión, él escribió: “I’m back”. Y además de los miles de “me gusta”, recibió el comentario de Wanda, que le escribió: “Tú rubio, yo morena”, en referencia al reciente cambio de look que experimentó ella, llevando su clásica melena blonda a un morocho bien oscuro. Vale recordar que no es el primer comentario en ese tono que hace Icardi. La semana pasada, el jugador de fútbol subió una foto de Wanda durmiendo en ropa interior, donde se la ve destapada y de espaldas, y escribió: “To’ el mundo le da like, pero yo soy el que le toma la foto”. Aunque luego la borró, fue tendencia durante un rato.

A todo esto, sigue sin confirmarse de manera formal si finalmente llegaron a la reconciliación. En los hechos, todo parecería indicar que sí. Que ambos vuelven a apostar por el amor entre ellos, después de tantas idas y vueltas y tanto dicho al respecto. Es más, hace apenas semanas, antes de volar para Argentina, se dio a conocer una muy rica entrevista donde ella, de alguna manera, marcaba la cancha nuevamente. “Mi esposo tiene más miedo de perderme que de divorciarse. Hoy somos felices, yo soy feliz hasta en los malos momentos. Siempre busco la forma de ser feliz (...). Estamos juntos, seguiremos juntos y vamos a estar juntos siempre”. A su modo, sin decirse nada, ambos dicen todo.

Vale recordar que Wanda, por los compromisos laborales, sobre todo por el reality ­gastronómico que está grabando, parece muy aclimatada y totalmente a gusto en el país. Tan es así que hace apenas unos días fue nuevamente tendencia por el posteo que realizó luego de haberse comprado un auto de alta gama. En sus redes subió una story donde se la ve estrenándolo. Junto a la publicación escribió: “Como me estoy portando muy bien, me compré un regalo”, sumado al emoji de un corazón. No es el primer auto de lujo que posee la empresaria. Podría decirse que junto a los de Mauro tienen casi una flota de autos de alta gama, que cotizan de manera multimillonaria en el mercado.

Antes de ese posteo, Wanda había jugado un poco al misterio, dado que, otra vez a través de sus redes, primero posteó una foto donde se la vio de anteojos negros y luego escribió: “A veces lloro por cosas lindas. En mi segunda foto, hoy tempranito”. Más allá de eso, no aclaró nada. ¿Mauro habrá tenido algo que ver?