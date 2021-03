Osvaldo Laport cuenta detalles de Bandido

Osvaldo Laport está feliz: su protagónico en Bandido, de Luciano Juncos, fue la película apertura del 22 Bafici; además de estrenarse en cines y en CINE.AR TV y plataforma.

“Este personaje que vuelve al barrio, se sensibiliza con la realidad del lugar... Cuando leí el libro me gustó la oportunidad de interpretar cómo se puede borrar esa distancia entre el artista y el público. La gente tiene una fantasía sobre todo aquel que puede estar en televisión, ser mediático; las nuevas generaciones principalmente creen que es fácil llegar, y hablo de las nuevas generaciones sin estudio ni talento, no las que sí lo hacen y quieren tener una oportunidad. En esta realidad no la tienen, ni siquiera lo que hice yo de esperar y hacer castings. Hoy es todo virtual, castings en los que ni siquiera te dicen gracias no quedaste, algo que no es mucho laburo. Este personaje cuenta lo que puede suceder a cualquier vecino. Y cuando vi la película, que a mí nunca me entusiasma ni gusta nada de lo que hago, sentí que está contada con cierto aroma genuino”, reveló el recordado actor de tantos éxitos a diario Hoy.