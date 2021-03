Leticia Brédice nuevamente enamorada

Siempre jovial, escandalosa y talentosa, Brédice terminó su última relación de manera tumultuosa, con escándalos en redes y denuncias mediáticas. En la actualidad se llamó a silencio y trabajó en su paz interior alejada de las luces.

En una entrevista con Catalina Dlugi, confesó que está enamorada y muy feliz. “Estoy enamorada y me encanta poder decir a mi edad que me está pasando algo así. Y además con alguien de la música, que es gente que amo y admiro. La música me ha regalado ser compañera de vida de grandes artistas argentinos. Y estar con él me saca una parte sana mía; es un músico me dan ganas de cantar y de cantar fuerte, de poderme amar y querer más”, dijo.

“Cuando de todos lados te batallan con el miedo, con no acercarse, con el prejuicio, donde el otro es el peligro. Creo que ya está y que humanamente no nos hace bien alejarnos. Yo conozco el medio como la palma de mi mano, siempre mantengo mucho respeto con todos. No me critico si tuve momentos bravos donde aprendí a ser mujer de otra manera y con nadie peleo, trato de volver a sanar y ahora estoy en ese camino”, concluyó.