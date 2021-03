Adriana Salgueiro tiene coronavirus

Adriana Salgueiro confirmó en sus redes sociales que tiene coronavirus. La actriz destacó que es asintomática y que se entero de su positivo mientras realizaba examenes de rutina: "Quería compartir con ustedes una noticia que me cayó como balde de agua fría", destacó.

Y agregó:"Me hice el test de saliva por una cuestión de protocolo para el teatro en el día de ayer. Y hoy me llamaron y me dijeron que era positivo. No tengo absolutamente nada. No tengo fiebre, no tengo tos. Pero obviamente voy a cumplir como corresponde con el confinamiento acá en mi casa estos diez días".

Por otro lado, les pidió a sus seguidores que sigan con los cuidados para evitar los contagios: "Cuidénse, por favor. Yo me cuidé muchísimo y me contagié igual. Entonces, les digo a ustedes que no se relajen. Porque no está bueno, la verdad. Esto le puede tocar a cualquiera", cerró.