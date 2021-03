Natalia Verbeke: “No pienso en ser activista en el trabajo”

Natalia Verbeke protagoniza El Nudo, serie de Atresmedia y Diagonal TV que comenzó a emitirse en Flow, Atreseries y Atresplayer Premium, dirigida por Jordi Frades y que toma Amar después de amar, telenovela argentina, como punto de partida.



Diario Hoy dialogó con la actriz para saber detalles de su vuelta la TV.

—¿Es difícil interpretar un personaje sin toda la información de la historia como en este caso?

—Cuando recibí los guiones me sorprendió lo mucho que enganchaba la serie, era realmente adictivo leer los guiones, y eso sumó a la hora de decidir participar del proyecto.

—Has encarnado a mujeres fuertes, decididas, ¿cómo ves esto, que por suerte las mujeres tienen más protagonismo?

—Me fascinó de mi personaje el reto que me suponía como actriz pasar rápidamente a diferentes estados emocionales, de la alegría a la tristeza en minutos nada más. Siento que siempre algo de uno queda en los personajes, no sé cuánto pero tenía la sensación que Cristina era una mujer atrapada en una vida que no era para ella y decide apostar a perder todo lo que tiene para desarrollarse como profesional y mujer, y dentro de la fragilidad que tiene es una mujer súper valiente, y eso sorprende bastante, animándose a romper todo. Siempre que interpreto intento trabajar con personajes que me desafían, pero no pienso en ser activista en el trabajo, claro que si fuera algo en contra de mis principios no lo haría. No siempre se tiene la posibilidad de elegir y no siempre son personajes femeninos tan fuertes, pero cuando te llega es una suerte enorme, pero también hay otra realidad y está bueno interpretarla.