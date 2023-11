Pablo Vierci: “Es la adaptación de una historia que me acompaña desde siempre”

Una de las grandes películas de este año es La sociedad de la nieve, de J.A. Bayona, que el 5 de diciembre llega salas y en enero a los cines. La propuesta está inspirada en el libro homónimo de Pablo Vierci, editado por Planeta, con él hablamos para conocer más detalles del emocionante relato.

―La película hoy existe gracias a tu trabajo y tu investigación...

―Sí, yo además figuro como productor asociado en lo creativo y, específicamente, es la adaptación de una historia que me acompaña desde siempre. Conozco a los personajes, con quienes tengo los mismos recuerdos y memoria colectiva. Esos son los chicos con quien nos formamos hasta los 21 años, después las vidas cambiaron, yo estuve un tiempo fuera, pero siempre mantuvimos el vínculo y la amistad, o sea, incluso mis amigos de hoy son los de los de la época. Hablé con Nando Parrado hace cinco minutos por teléfono. Entonces creo que la película que es libre y en la película en cierto modo es posible mantener ese grado de realismo por coincidencia. Es una circunstancia absolutamente fortuita en la cual no tengo mayor mérito que la cotidianeidad, o sea, los hechos de la vida dieron que yo fuera de este grupo de los vivos y de los muertos. En los libros, lo que es importante para la película es importante para el libro y es importante para mi motivación. Yo tengo dos libros sobre esto, porque soy de los pocos que los conoció a los 20 años. A mí me gusta escribir o me gusta poner en palabras lo que uno vive. Cuando escribís, capturás mejor ideas que están como difusas y el ejercicio de escribir para mí es concretar, es hacer un proceso, es concretar lo que está difuso y lo aprendes mejor, lo aprendes y vas avanzando. Por eso es apasionante, porque en el fondo es como estar en un viaje, es un viaje permanente que no sabes cuál es el destino. Escribir ayuda especialmente para los que hablamos rápido, hablamos mal, te ayuda a poner conceptos en emociones, lo que está difuso, eso que no logras entender. Ayer hablaba con el hermano de uno de los que murió en los Andes, y me decía que no podía todavía hacer el duelo de su hermano, y yo creo que es por las circunstancias peculiares en ese accidente, la sociedad de la nieve que se construyó allá arriba, y uno es un símbolo chiquitito. Son 45 en el medio de los Andes argentinos, es un símbolo del hombre, eso es mucho más acuciante. O sea, la muerte es normal, cuando somos veteranos, para mí es mucho más normal, que por eso los amigos de estos chicos nunca, después cuando conoces los Andes argentinos y chilenos, como no se encontraban, para mí no estaban. No estaban vivos, pero tampoco estaban muertos y eso por esa edad, los veinteañeros no mueren, morimos nosotros.

―En el prólogo hay algo interesante, que también es lo que le interesó a Bayona, de esta sociedad solidaria, de trabajar en pos del otro, a pesar de que tenían la misma necesidad de tomar agua o de comer o lo que sea…

―Para mí eso es fascinante. O sea, nosotros nos criamos con ficciones apocalípticas y terribles. Yo recuerdo cuando era niño que leíamos El Señor de las Moscas, ficción, pero todas las ficciones apocalípticas son truculentas. Siempre surge la bestia humana y los huracanes, surgen los saqueadores, la jauría. Y yo desde que tengo 22 años traigo un amuleto que a mí me sirve para reconciliarme con el ser humano en los momentos peores. La historia de la hazaña de la libertad, o sea, si miramos en periodos en los Andes argentinos y chilenos... igual yo estuve ahí, no se me ocurre algo más inhóspito. Solo en el cosmos, es la nada, y aparte no puedes respirar, y ellos abandonados, con la radio pequeña, escuchan que los dimos por muertos, están decretados muertos, y en esas circunstancias lo que surge es una sociedad pautada por los heridos. La cuenta regresiva es tomando en cuenta al otro, tomando en cuenta al que está peor, que es el que tiene las prioridades, pautada por la misericordia y por la piedad. Es rarísimo, pero es real. Entonces me pueden decir, sí, mira lo que está pasando ahora, pero además está escrito, uno de los que murió en la avalancha, el 29 de octubre, lo dejó escrito. Está escrito, el pacto es de verdad, y eso me costaba explicarlo a toda la gente de la película que son todos mucho más jóvenes que yo, los actores son veinteañeros. Tiene 48 años esto y el concepto de vivo en otro, de que para nosotros es usual la donación, el donante de órganos, no existían en el 72, no existe, yo soy de esa época y el primer trasplante de cardíaco fue del 67. No había ese concepto de vivo en otro, es completamente disruptivo en 1972. Esto es un dilema, no hay situaciones buenas ni malas conclusivas, es todo a medias, pero capaz que sería mucho peor que hubieran quedado como tantos accidentes aéreos en los Andes que nunca más se encuentran, claro.

Pablo Vierci cuenta detalles de su viaje al Valle de las Lágrimas

―Tengo entendido que, para escribir el libro, fuiste al lugar de la tragedia, ¿cómo fue para vos tener como en el cuerpo la misma situación?

―Y es imprescindible para cuando querés escribir. Es imprescindible porque sirve para expresarte y ampliar conceptos y emociones a través de la escritura. Es imprescindible estar en el estado psicológico emocional de vulnerabilidad, que te da estar en el Valle de las Lágrimas. Yo fui en el 2006, fui en la ventana que se puede que es verano, fui en marzo. Son poquitos días, pero es insoportable llegar. Vas a caballo dos días por cornisas, yo lo cuento en el libro, es insoportable, a mí me resultó particularmente peligroso, riesgoso. Este verano se cayó una señora ahí de un caballo y se agujereó un pulmón y tuvieron que sacarla con helicóptero. O sea, es una situación de riesgo y además es gradual, pero en el caso de ellos, se caen del avión de manera abrupta. Yo fui de a poquito acercándome al infierno, a pesar de que el escenario es bellísimo y la magnificencia de la naturaleza virgen, no contaminada, no tocada, es esplendoroso el lugar.

―¿Es un lugar de verdad?

―Sí, y aparte, es como si fuera un valle de encierro, o sea, para hacer este comportamiento de laboratorio humano, es como si fuera una olla. Tenés una pared que parece esa pared gigantesca de Game of Thrones, que es infinita. Que es por donde ellos pasaron, es una pared que tiene cinco mil metros, y hacia el Atlántico tenés un volcán que te quita la visión.

Gustavo Zerbino: “Lo único que produce resultado en la vida son las acciones”

Uno de los sobrevivientes de la tragedia aérea del 13 de octubre de 1972, Gustavo Zerbino, dialogó con nosotros en exclusiva.

―¿Qué sensaciones tenés al ver esta película y haber estado detrás de escena?

―Es una película maravillosa la que ha hecho J.A. Bayona y le va a permitir al mundo entero sentir y revivir lo que nosotros vivimos durante 73 días en un valle que llevaba el nombre de Valle de las lágrimas, donde nunca había pisado el hombre. Esta vivencia que te ofrece Bayona por medio del arte del cine va a expandir la conciencia colectiva del mundo actual, donde un grupo de chicos de 17 años abandonados por el mundo, con todas las condiciones más adversas, donde toda la mente y toda la información decía que era imposible haberse subido a la escalera mecánica hacia arriba, que era la ilusión, la esperanza de aceptar que lo único que produce resultado en la vida son las acciones. Para eso había que vivir, y para vivir había que ser totalmente transgresor y elegir entre la vida y la muerte, y todo era la muerte. Estábamos rodeados de cadáveres, que eran mesas, bancos, que eran nuestros amigos, que ya se habían transformado en estatuas de hielo, y para vivir había que animarse a pelear contra Mike Tyson, en una pelea a 12 rounds. Vivir era luchar y para luchar había que alimentarse de la energía que había, que eran los cuerpos de sus amigos muertos, pero había que seguir peleando con Mike Tyson. Eran 73 días de batalla de lucha. Lo más fácil era abandonar y dejarse llevar por la muerte dulce, pero ese proceso de confianza, de ilusión, de esperanza, todo por unanimidad, hizo que haya tenido esta experiencia y hoy este mensaje que va a llevar Netflix. De una sociedad que necesita reencontrarse, que necesita tomar decisiones, en beneficio común, donde tiene que haber solo un objetivo que es que todos vivamos mejor en un mundo, en un país, que vive en abundancia, que le sobra comida, pero le falta respeto. Hay que buscar la concordia y objetivos comunes, lo tienen que encontrar y como somos uruguayos, la madre de mi hija, mi segunda mujer era María, argentina, tengo una hija argentina, nosotros estuvimos en la Argentina, somos argentinos los sobrevivientes los Andes, porque nos parió la montaña a 4000 metros de altura, o sea que el dolor es la mejor enseñanza a la vida. Espero que entre todos, como nosotros, una cordillera, los ciudadanos de este planeta Tierra y los argentinos, en particular, tomen decisiones que sean por el bien común, con respeto. El pasado se puede cambiar, pero el futuro es de ustedes y nosotros hoy lo compartimos con toda la familia de la montaña, porque no somos nosotros, son todos los que están muertos, son los que viven, es el mensaje más grande por medio del respeto a las transmisiones y la alegría de vivir, así que gracias por ser argentino y le deseo lo mejor a tu país.