Pachu Peña: “Extraño al público”

José María Peña, conocido por todos como Pachu Peña, despliega su humor y talento todos los días en Polémica en el bar. Se anima al streaming en CuarEterna! con humor, espectáculo que se verá este sábado en Plateanet, con Sergio Gonal y Adriana Salgueiro. Diario Hoy dialogó con el cómico para saber de su presente y proyectos.

—¿Cómo estás viviendo esta situación ex­traordinaria?

—Como todos, peleándola. Viví dos circunstancias difíciles, cuando le dio positivo a Lizy Tagliani, yo había estado en el programa, por lo cual me tuve que recluir por 14 días, me aislé de mi familia, me hisopé, y por suerte dio negativo. Después en Polémica…, hubo positivos del equipo, y otra vez a casa, días que perdés y si no trabajas, no cobrás. Por suerte volvimos al piso y estoy agradecido. Es una situación complicada para todos. Yo no me puedo quejar.

—¿Hay temas con los que no realizás humor?

—La salud, o con una enfermedad que se llevó mucha gente, pero esto va por otro lado.

—Rosario estuvo en otras fases en cuarentena, ¿te dio bronca no estar ahí?

—Veía las fotos de mis amigos brindando, comiendo en parrillas y tenía ganas de estar ahí, pero ahora volvieron para atrás, porque cuando te excedes se pagan las consecuencias.

—¿Qué trabajo tuyo tendría que ver alguien que no te co­noce para saber más de vos?

—Los comienzos en Videomatch, Peligro Sin Codificar, No hay dos sin tres.

—¿Tenés algún chiste que siempre contás y funciona? José Marrone tenía “el de los porotos” y lo eternizó…

—Tengo algunos caballitos de batalla y los voy cambiando de acuerdo a la actualidad, el remate es el mismo. La gente lo acepta y le gusta mucho, es de un gatito.

Proyectos en stand by hasta que todo pase

Si bien de lunes a viernes participa del clásico programa de debate en el bar, Pachu Peña tenía varios proyectos para 2020. Como a todos, la pandemia lo sorprendió y lo ha puesto a esperar el ansiado regreso.

—Estabas por empezar Peligro Sin Codificar y la pandemia paró el proyecto…



—Más que Sin Codificar, había idea de volver con Marcelo Tinelli a hacer humor, nos ha­bíamos reunido un par de veces, además tenía el proyecto de una película, una comedia dramática con un gran elenco, así que habrá que esperar. Para volver a trabajar, hay que esperar la vacuna, ojalá se pueda volver de a poco, la normalidad, cuando termine, así todos nos reincorporamos a nuestras actividades nuevamente.

Hacer humor en la nueva normalidad

—En el medio de la pandemia surgió el show CuarEterna! con humor…

—Sí, con Adriana Salgueiro y Sergio Gonal, muy divertido, charlando un poco de lo que nos pasa en la cuarentena, reflejado con humor, él con lo suyo y yo con lo mío. Va a estar el gaucho alemán Jurguen, algunas cosas poéticas y más.

—¿Va a ser difícil hacerlo sin público?

—Lo vamos a sentir, es como jugar al fútbol sin público, es fundamental, pero ya estuve haciendo algunas cosas online, presentaciones para empresas. No está el público, pero hay que acostumbrarse a esta nueva normalidad, uno extraña el cariño del público.

—¿Te adaptaste fácilmente a la tecnología?

—Me tengo que adaptar porque es lo que va ahora, uno trata de llevar lo que hacés en la tele al Zoom, pero no tenés tanta facilidad para expresarte, pero con el streaming sí, porque hay una cámara que te sigue.

—¿Cuál es la clave para mantenerte vigente durante tantos años?

—Me mantengo siendo el mismo, adaptándome al humor de ahora, sin ofender a nadie, trato de hacer reír siempre a la gente, cuando me invitan a programas lo hago para divertirme y que la gente también lo haga.