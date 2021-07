Pampita: “Estoy enamorada, embobada. No podemos parar de mirarla"

Carolina “Pampita” Ardohain ha sido madre este jueves por la mañana. Ana, su primera hija junto al empresario Roberto García Moritán, nació a las 9.30 en el Sanatorio Otamendia y se encuentra en perfecto estado de salud.

A las horas de haber dado a luz, la modelo y conductora habló con sus compañeros de su programa de Net TV, en el cual actualmente la reemplaza Denise Dumas, acerca de la nueva integrante de la familia. “Estoy enamorada, embobada. Estoy con Robert y no podemos parar de mirarla, tocarla y llenarla de besos”, expresó.

“Estamos en las nubes como cualquier papá, obviamente. Me mandaron muchos mensajitos, mucho cariño y no quería dejar de charlar un rato con ustedes”, agregó. “Nació el día exacto en que se cumplían las 40 semanas”.

Desde el programa, le consultaron cómo fueron las horas previas al parto. Pampita relató: “Fui a trabajar a La Academia, de ahí me fui a un control donde no tenía contracciones y no había ninguna expectativa de que naciera el mismo día. El doctor me dijo que me fuera a caminar porque tenía la panza altísima, así lo hicimos con Roberto, y luego quedé internada. Al principio pensábamos que podía nacer el fin de semana o el lunes, próximo”.

Al respecto, el padre se unió a la conversación y expresó su felicidad: “Estamos agradecidos a la vida por este regalo maravilloso”.

Con respecto al parto, Carolina contó que usó “una bañera del sanatorio para el trabajo de parto” y comentó: “Fue un parto muy largo. Estaba entregada con mucho amor. La miré con mucha admiración y tiene mucha valentía”.

“Nos gustaba también Sofía, Amparo y Carlota. Pero si era varón, se iba a llamar Rober. La vacunaron mientras la amamantaba. Ni siquiera lloró. Nos reconoce la voz a Rober y a mí”, relató con una felicidad absoluta.