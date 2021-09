Patrick McManus cuenta detalles de Dr. Death

El experto productor Patrick McManus es quien imaginó Dr. Death, la serie sobre el médico asesino Christopher Duntsch, encarnado por Joshua Jackson, y que ya puede verse en StarzPlay. Con él habló en exclusiva este multimedio, para obtener detalles del origen de este atrapante true crime.

—¿Cómo surgió la idea del proyecto?

—Estaba trabajando en otro show, me topé con el podcast y me atraparon los personajes. Abordando el rol central, entendí su lugar pero debía encontrar las fuerzas opuestas, los doctores, la fiscal, y eso me fascinó. Con los guionistas supimos que había tres héroes para detener al villano y quisimos traerlos a la vida de la ficción.

—En un momento en donde el true crime arrasa en las audiencias, ¿por qué creés que continúa impactando en el público y por qué una ficción puede ser más impactante aún que un documental?

—Soy fanático del género, y creo que puedo responder, pero por mi experiencia, hay muchos tonos para documentar, pero cuando dramatizás estás atado a cuestiones más emocionales que en una narración. Hay de hecho varias versiones documentales sobre el tema, pero la narrativa es otra cosa. Creo que son como dos animales distintos, que merecen ser vistos, pero creo que en el narrativo la gente responde más visceralmente a la propuesta.

—¿Cómo encontraron el tono particular de la serie?

—En términos de oscuridad del show, había que encontrar algo de luz también, la serie se llama Dr. Death, ya sabemos cuán oscuro será todo, pero teníamos que tomarnos seriamente la historia, entendiendo todas las partes. Sabíamos que había que inyectar luminosidad, humor, en situaciones incomodas.

—¿Estaba en sus intereses contar cómo el Dr. Death entraba y salía del sistema?

—Estaba en la historia desde el inicio, necesitábamos contar también las fallas del sistema, y creo que si hubiésemos tenido más episodios podría haber explorado más esto, sobre cómo, políticamente también, este doctor siguió escapándose. Los doctores son personas buenas que ayudan, quiero aclarar esto, no son todos como el Dr. Death.

—¿Cómo se enfocaron para contar determinados aspectos en la serie?

—Fue fácil y difícil a la vez, porque teníamos una gran investigación, páginas y páginas de testimonios, horas y horas de grabación, así que fue un desafío encontrar lo más importante de contar, y el Dr. Death era un personaje complejo, pero nos enfocamos también en cómo el trío de héroes pudieron derribarlo. Generalmente comenzás presentando al “villano” y luego a las fuerzas que lucharan con él y acá lo revertimos, pusimos primero a los héroes lidiando con su trabajo para llegar a derrotarlo. También quisimos explorar cómo encantaba a las víctimas para lograr sus objetivos.

—¿Qué trabajo hicieron con Joshua? Es muy terrorífico, parece vacío de alma...

—Nunca habíamos trabajado juntos y ojalá podamos seguir para siempre haciéndolo. Es una persona muy buena y decente, inteligente y extraordinario, además de un gran compañero. Y tratamos de encontrar el momento justo para comenzar a trabajar esa mirada que decís en la que se revela ese vacío que mencionas.