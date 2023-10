Paula Chávez aclaró sus dichos sobre una posible separación

Hubo mucho ruido, pero pocas nueces. Ocurre que durante la jornada de ayer circularon fuertes rumores que indicaban que Paula Chaves se había separado de Peter Alfonso. Eso encendió las alarmas de propios y extraños. Sucede que ella dio una nota en la que se refirió a que recientemente había atravesado una crisis importante, que fue una separación “puertas adentro”, dado que no se hablaron durante semanas y durmieron en cuartos separados. Pero la propia Paula, a través de su Instagram, salió a desmentir tales rumores. Allí, en una breve historia que compartió hablando frente a cámara, dijo: “No estoy separada. Fue una nota que di ayer y se armó un título, pero no estoy separada. Estoy muy feliz y enamorada de mi marido”. Para que no queden dudas, un rato después compartió una foto llenando de piropos a Alfonso. Además, también ambos compartieron durante los últimos días algunas postales celebrando junto a sus hijos el cumpleaños de él.