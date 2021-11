Paulo Londra marcó un nuevo récord para la música argentina

A raíz de la disputa judicial con la productora Big Ligas por la autoría de sus canciones, Paulo Londra no publica nueva música desde 2019. Sin embargo, esa pausa no impactó en sus fans, que siguen escuchando los tracks del artista que supo dominar la escena nacional.

Esto quedó demostrado en el nuevo récord que marcó para la música argentina: el artista ahora cuenta con dos videos que superaron las mil millones de visualizaciones en YouTube, algo que ningún otro del país había logrado antes.

"Nena Maldición" y "Adan y Eva" lograron superar una barrera de reproducciones que no solo es un gran logro para la escena de Argentina, sino que es una marca difícil de alcanzar para artistas de todo el mundo y con niveles altísimo de popularidad.

“Muchas gracias a todas las cuentas que me ayudaron y todos los que me escuchan por hacer que Adan y Eva llegue al billón, los quiero una banda y gracias a los que me bancan por hacerme sentir grande”, dijo Londra a través de sus redes sociales, donde mantiene la comunicación con sus seguidores, que todavía siguen esperando que pueda volver a presentar novedades.