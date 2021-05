¿Cuáles son las canciones más escuchadas y mejor pagadas de cada país?

S-Money es una empresa de cambio australiana nacida en Melbourne, en 2019, especializada en todo tipo de valores. Recientemente, la compañía informó a través de su blog que se encontraba estudiando las canciones mejor pagadas de cada país. El estudio se ha construido en torno a la teoría demostrada de que la música pertenece a todas las culturas y existe en ellas por las mismas razones fundamentales estrictamente vinculadas con el arte, la salud, el amor y la danza. Estos son los resultados:

Para realizar el cálculo, S-Money trabajó en conjunto con Spotify y Kworb, la web que analiza datos musicales. Se centraron específicamente en artistas nativos de cada país, prestando atención al total de reproducciones de cada canción, el alcance global del artista y la estimación de pago por transmisión.



¿Cuál es la canción más valiosa de Argentina?

La lista de las canciones mejor pagadas a nivel mundial está liderada por una muy conocida Shape of You, de Ed Sheeran, siendo nativo del Reino Unido. Pero no mucho más abajo, en el puesto número 10 para ser exactos, se encuentra Paulo Londra con su tema Adán y Eva, con $3.074.837 de ganancias estimadas y un total de 627.517.660 reproducciones a nivel mundial.

Orden de canciones más escuchadas

Dejando el número de ganancias estimadas de lado, la lista cambia si la ponemos en orden de temas más reproducidos. En este ranking, no se ha tenido en cuenta la procedencia de los artistas, por lo que han aparecido nuevos nombres y han desaparecido otros.

En este caso, el primer lugar lo tiene Rockstar, de Post Malone. En cuanto a Argentina, vuelve a participar con la canción de Paulo Londra pero esta vez en el puesto 17, con 79.703.755 de reproducciones en el país.