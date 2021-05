“Con lo que se hizo estos días se volvió a la situación de fines de marzo”

Guillermo Docena, quien encabeza el equipo que desarrolla la vacuna de la Universidad Nacional de La Plata y asesora al gobierno de la provincia de Buenos Aires, consideró que las medidas implementadas por Alberto Fernández contribuyeron a paliar la grave situación sanitaria y epidemiológica.

“Mejoró mucho lo que es tema contagio, llamados al 148. Hay un efecto muy positivo y muy marcado, lo cual habla a las claras del efecto que tienen las restricciones. En este momento, con lo que se hizo en estos días, se volvió a la situación de fines de marzo, antes de Semana Santa”, indicó el experto en diálogo con diario Hoy.

“Lo que todavía no se ve es que haya liberación de camas en hospitales y sobre todo en terapia. Eso se va a ir viendo a medida que se vayan renovando por altas de la gente o por fallecimientos, y que no se vuelvan a ocupar. Pero por lo menos al bajar las curvas va a haber menos gente que necesite un hospital. Con las pocas medidas que decidieron adoptar ya se ve un efecto sobre las curvas. El problema va a ser el relajamiento, si se relaja vuelve todo para arriba automáticamente”, expresó el bioquímico de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP.

Consultado por la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de seguir con las clases presenciales, si esto perjudica el freno en el incremento de contagios, el especialista sostuvo: “CABA no puede hacer una cosa y AMBA otra. Perdimos 15 días en realidad. Si se hubieran tomado medidas más restrictivas en todos lados estaríamos en otra situación, no en una situación tan límite”.

A su vez, Docena hizo hincapié en la importancia de seguir respetando las medidas sanitarias, tanto los vacunados como los que aún no recibieron ninguna dosis.

“Es fundamental quedarse en la casa, que no se relajen las medidas de los vacunados. Seguir cuidándose para que bajen las curvas, bajen los contagios de la gente que no está vacunada y tenga que ser hospitalizada así se puede empezar a recuperar la capacidad de los hospitales. Si bien bajaron las curvas, los casos de contagios, los hospitales siguen saturados porque esa curva va atrás de esta otra. La medida más importante hoy en día es frenar la transmisión en la calle”, concluyó.