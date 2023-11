Paulo Pécora y Mónica Lairana cuentan detalles de El pensamiento analógico

El pensamiento analógico, de Paulo Pécora, producida por Mónica Lairana, es una profunda reflexión sobre la memoria, el archivo y procesos que tienen mucho de artesanal. Por acá cuentan más detalles.

—El pensamiento analógico es una reflexión que vos venís trabajando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la imagen y el cine…

—Paulo Pécora: Si bien no se lo propone, es cierto que la película de un modo propone esa disyuntiva entre una imagen inmediata, fugaz, efímera, la imagen del clic que todos podemos hacer en cualquier momento y que está bueno que pueda ocurrir también. Porque la película no va en contra de eso, para nada, pero sí establece como una diferencia de pensar la imagen desde otro lugar, no desde lo inmediato, sino desde el proceso que conduce a que esa imagen emerja.

—¿Cómo es para vos acompañar desde la producción?

—Mónica Lairana: También hice la dirección de arte, haría todo lo que implica el cine. A mí me encanta y la producción es un lugar donde, creo que por una situación de personalidad más estructurada, es donde me siento muy cómoda. Y en el caso particular de esta película, cuando Pablo me contó un poco la idea que tenía me gustó por eso de abrazar el error, que es una frase que a mí me encanta y que está en la película.