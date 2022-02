Pepito Cibrián estalló contra Esmeralda Mitre

De forma inesperada, la actriz Esmeralda Mitre decidió bajarse de la obra de teatro PRINCESAS, 50 años después, dirigida por Pepito Cibrián, generando malestar entre sus compañeros y compañeras de elenco además de provocar la furia del hijo de Ana María Campoy, quien dirige y produce la obra.

"Tomé la decisión de bajarme de la obra de Pepe Cibrián porque tengo mucho trabajo por delante y debía elegir. También debía viajar a Estados Unidos por trabajo, por lo que me tocó heredar y ya debo encarar compromisos. Gracias a Giuliano Bacchi por ser tan buen productor", escribió Esmeralda días atrás.

El anunció provocó el enojo de Cibrián y no tardó en expresarse al respecto. En una entrevista destrozó a Mitre tras el desplante a último momento:

"Está bien, me parece bárbaro, pero cuando uno es inteligente no dice que es inteligente. Es inteligente. Porque decir que los demás no hemos recibido buenas críticas, o mejores o iguales, qué más da a esta altura".

"Imaginate que he estrenado más de 56 obras acá y en el mundo. Me da exactamente igual la crítica mejor o peor de Esmeralda Mitre, pero no me parece ético lo que está diciendo Esmeralda y ahí sí me da leche", atacó el actor.

Las palabras de Cibrían fueron una respuesta a los comentarios de Esmeralda Mitre que aseguró que ella tenía "críticas excelentes, más que las de nadie en todos los diarios" debido a su actuación.