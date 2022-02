Tania Pimentel: “Sigue siendo un reto emprender”

La emprendedora Tania Pimentel resultó la gran ganadora de Escuela imparables, el reality de E! Entertainment Television que impulsó a las mujeres emprendedoras de toda la región. Con ella hablamos en exclusiva para la Argentina.

—¿Cómo llegaste a Escuela imparables?

—Estaba participando en un programa de We Work que se llama Mujeres para el mañana, y me llamaron, me contaron de esta experiencia única y me sumé a la aventura

—¿Cuál fue el primer tip que sumaste a tu emprendimiento?

—El primero, que fue con Carla Bergman, nos habló de cómo “creérnosla”, desde la postura, el proyecto, y de ahí fuimos elevando la charla a temas importantes dándonos la posibilidad de acceder a créditos e inversiones. Fue una gran información y lo más interesante es que estas masterclass están disponibles para todos online.

—¿Sigue siendo complicado en estos tiempos emprender siendo mujer o ya no?

—Sigue siendo un reto. Me da mucha esperanza que estemos creando redes entre nosotras. Estamos abriendo caminos para las demás, y si todas nos unimos y creemos que si le va bien a una todas podemos crecer.

—Ahora sos una ganadora, suponiendo que ya podés ser mentora, ¿qué clave le darías a alguien que quiere emprender?

—Lo más importante es tener paciencia y ser perseverante, una idea requiere trabajo y preparación. Hay que armar una red de contacto, indispensable para hacer un negocio, les va a ir bien, necesitamos más mujeres emprendedoras. Sabemos que el 32 por ciento de mujeres emprendedoras fracasan por no tener capacitación en mentoría y redes, y nos urge tener cada vez más mujeres para lograr un mundo mejor.