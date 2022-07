Peter Lanzani y Candela Vetrano presentan Número oculto

Número oculto, el nuevo podcast gratuito y original de Spotify, tiene como director a Peter Lanzani y a Candela Vetrano como protagonista, en un relato apasionante sobre las decisiones. Con un llamado misterioso y el intento de comprender cómo el destino de Sofía (Vetrano) está a punto de cambiar a cada momento, cada uno de los 10 capítulos narra una carrera contra el tiempo. Diario Hoy dialogó en exclusiva con Lanzani y Vetrano para saber más detalles del apasionante relato que desde hoy está disponible en la plataforma.

–¿Cómo llegaron a la propuesta y cómo fue reencontrarse por el podcast?

–Candela Vetrano: Yo llegué por Peter y por K&S, la productora que me convocó, con esta idea loca, de la que yo no sabía nada, porque nunca había escuchado una audioserie. Cuando me contaron todo lo que tenía que desarrollar me pareció una gran oportunidad, y que me dirija Peter, más aun, me recopó.

–Peter Lanzani: Yo de una manera similar, me convoca K&S para dirigirlo de la mano de Spotify, obviamente. Y en el armado de cómo íbamos a contar esta historia apareció Candela, que es una actriz maravillosa. Entonces, con los guiones, encontrando un poco el mundo y la atmósfera, ensayando un poco con ella, encontrando el personaje, fuimos armando un poco esta “bola” que es tan entendible como acogedora.

–¿Qué trabajo puntualmente hicieron entre los dos para que queramos saber cada vez más de Sofía y la llamada desde el número oculto?

–PL: Primero está el trabajo de Carlos Wasserman y Agustina San Martín, que son los guionistas. Después, en base a eso, con Candela vimos las escenas y fuimos charlando y viendo qué nos quedaba cómodo y en dónde podíamos, de una manera u otra, exponer al espectador para que ellos mismos puedan imaginar en dónde ellos están sin dar tanta información para que queden cosas obvias.

–CV: Ver cómo generar el suspenso. El trabajo técnico fue reunirnos a ensayar para ver cómo transmitir con la voz algo que no estás viendo, esa era la dificultad.

–¿A dónde va el actor cuando sólo tiene la voz? ¿Cuáles son los recursos a los que tiene que apelar? ¿Con qué trabaja?

–CV: Con imágenes. Y también era muy importante ingresar en un trance, porque literal, estaba en un cuartito y todo tenía que pasar adentro de mi cabeza, cada estado, tampoco tenía lo físico.

–¿No estabas con los compañeros de casting durante las grabaciones?

–CV: Después sí, pero también tenía mucha interacción conmigo, y eso era lo difícil también. Peter hacía otras voces, era complejo.

–PL: Necesitábamos una actriz de mucho oficio, para este tipo de proyectos obviamente representa una dificultad enorme, pero entiende y sabe adónde tiene que ir, es sumamente emocional. En definitiva, este tipo de historias, sea una serie o un podcast o algo audiovisual, responde a lo emocional; y ella es una actriz muy conectada, eso está bueno porque te lleva a querer seguir escuchando más. Después, hay otras capas que tienen que ver con el foley, la música, los ritmos de las escenas, donde no siempre los actores estaban juntos, por el tipo de diseño de cómo lo grabamos. Cada paso era un desafío en donde intentábamos llevar cada capa a una más para instalar lo que sea en la audioserie.

–¿Principal dificultad que encontraron en el formato?

–PL: Yo les diría que no lo hagan (risas), es laburo, hay que estar muy perceptivo porque todo cambia todo el tiempo. Hay algo musical, de ritmo. En cuanto a diseño de producción, tenés escenas de interior que las pasás a exterior y funcionan increíble. Es un proceso creativo constante y tenés que rodearte de gente que haga muy bien lo que hay que hacer. Con ellos te vas encontrando y ayudándote para ver qué es lo que hay que hacer, qué cosas funcionaban y qué cosas no. Eso está bueno, es prueba y error; y una actriz buena.

–CV: Para mí, ir a fondo, porque primero era más naturalista, pero supe que la voz era la herramienta que tenía.

–¿Expectativas por el estreno? ¿Con qué les gustaría que se conecten?

–PL: Después del trabajo enorme que hicimos, creo que ya la pieza es del público. Ojalá se pueda conectar, ojalá pueda entrar en la historia, escuchar críticas constructivas. Para mí, es un descubrimiento enorme este formato y me parece que está buenísimo y no tiene techo.

–CV: También conectar con la experiencia y largar el teléfono, meterte en este mundo y fomentar la imaginación y la creatividad. Está bueno.

Teléfono, llamados desde números ocultos y más

Para saber más detalles sobre Número oculto, la serie dirigida por Peter Lanzani y protagonizada por Candela Vetrano, hablamos con ellos.

–¿Se atienden llamados que provengan de un número oculto?

–Candela Vetrano: Ya no.

–Peter Lanzani: Hace rato que no.

–CV: Te venden cosas, y estoy harta.

–Sofía cometió el error, y le sirvió y no…

–PL: No adelantemos.

–CV: Me parece que no le sirvió.

–Si alguien del futuro los llamara y tuvieran la oportunidad de consultarle algo, ¿qué pregunta le harían?

–PL: Yo le preguntaría si Messi salió campeón del mundo.

–CV: No sé, algo con respecto a la tecnología o al medioambiente, qué tendríamos que hacer, igual es obvio lo que tenemos que hacer. Creo que iría por ese lado. Igual siento que es como tirar las cartas, y no me gusta sinceramente.

–Si tuvieran la oportunidad de llamar a Sofía, el personaje central de Número oculto, sin spoilear, ¿qué le dirían?

–PL: No quiero spoilear nada.

–CV: Que siga su deseo.

–PL: Que la intuición es la herramienta más fuerte que tenemos.

–Después de grabar la serie, ¿empezaron a escuchar otras producciones del estilo?

–CV: Antes de grabar empecé a escuchar para entender el tono, pero ahora no sé si tantas.

–PL: Escuchamos antes para entender el formato. Después nos concentramos en la historia, para ver cómo contarlo, y dentro de lo que escuchamos de otros podcast tratamos de plasmarlo. No sé si mejor, porque es relativo qué es mejor y qué es peor, pero sí algo que sea mejor para el formato en cuanto a la historia, y otro tome ese recurso y se vuelva a utilizar.