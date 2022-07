Belisario, un tesoro con impronta platense

Durante una charla íntima con este multimedio, el realizador, productor y escritor Hernán Moyano reveló los detalles de la reposición de Belisario en Tecnópolis. Además, contó las sensaciones obtenidas en este intenso recorrido.

—¿Qué sensaciones los rodean ante el estreno en Tecnópolis?

—Estamos muy contentos de que Belisario pueda estar en Tecnópolis. La idea de tener un sector del parque dedicado a la “Academia Espacial” de Belisario es la concreción de un sueño que tuvimos con Pablo Santamaría (cocreador del proyecto) desde el inicio. Siempre estuvo contemplado poder expandir el universo de nuestro proyecto, y una de las posibilidades era el parque temático.Ver pasar miles y miles de familias por el parque es una alegría enorme. Sobre todo, ver las reacciones de los nenes cuando ven el capítulo de la serie o participan de manera activa en las actividades que ofrece el control de misión, en el cual los nenes simulan ser parte de los técnicos que ayudan a lanzar a nuestro pequeño astronauta al espacio. El espacio tiene muchos sectores temáticos en donde los chicos pueden acercarse a detalles poco conocidos de la historia de la astronáutica argentina, como a la historia del verdadero Belisario. Creemos que este espacio es una excelente manera de acercar al público en general al proyecto y una forma de seguir haciéndolo crecer. Para nosotros, Tecnópolis es el lugar ideal para poder concretar esta nueva etapa del proyecto ya que es el parque más importante ligado a la ciencia y a la tecnología, el cual, además, tiene una apertura enorme a familias de toda clase social. Creemos que un proyecto tan avanzado tecnológicamente hablando como Belisario tiene que estar al alcance de todos ya que así fue concebido, desde una universidad pública y gratuita. Cada vez que visitamos el parque nos maravillamos con la cantidad de propuestas excelentes que suceden en paralelo y que pueden ser disfrutadas de manera gratuita. Ese siempre fue el espíritu de Belisario, y creemos que desde esa apertura pueden darse muchas cosas importantes a futuro.

—¿Qué balance hacen sobre el recorrido?

—Estamos felices porque todo lo que está sucediendo lo visualizamos desde el inicio del proyecto. No somos personas que se conforman con solo gestionar, nos gusta concretar las ideas, por más descabelladas que puedan sonar para el resto. Muchas veces somos vistos como locos por pensar en grande, pero nada innovador surge de la comodidad. Para llevar adelante proyectos innovadores hay que dar un salto al vacío constante. Estar incómodos y trabajar constantemente con la incertidumbre de no saber si se podrán concretar los objetivos. Si uno lo hace con pasión, pone en movimiento ciertas energías que suelen llevar a que las cosas mágicamente sucedan. En estos años de trabajo, nos hemos encontrado con mucha gente que ha querido vincularse al proyecto o sacar provecho de nuestro trabajo desde un lugar que no aporta. Con Pablo intentamos cuidar el proyecto como si fuera un hijo, ya que no hay un solo proceso en el que no estemos involucrados desde el inicio. Siempre somos los que llegamos primeros y nos vamos últimos. Creemos que hay que trabajar duro para que los proyectos crezcan, y si hay que hacer sacrificios es parte del camino. Hoy, vivimos este momento con gran alegría, pero sin relajarnos. La idea es que este sea un paso más dentro de un largo camino que ojalá lleve a que Belisario se convierta en un referente en lo relacionado con la innovación, la divulgación y el entretenimiento.