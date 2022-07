Resistiré: el quiebre de la novela clásica hacia la ciencia ficción

Al comenzar a trabajar en un guión innovador, los escritores de Resistiré rompieron los cánones de las pautas para encarar el proyecto de una novela que se emitiría a diario por Telefe, en un horario estelar, cuyos protagonistas serían Celeste Cid y Pablo Echarri.

Con guiños a la clásica historia de amor, la trama comienza a mostrar una variedad de personajes interpretados por estrellas de primera línea que se muestran en las acciones cotidianas dentro de la entrega.

Para empezar, Diego (Pablo Echarri) es un sastre que fue estafado por su exesposa y debe regresar a vivir con sus padres y con una hermana que busca tener éxito a través de su seducción a hombres poderosos. Asimismo, Julia (Celeste Cid) es una psicóloga que trabaja en la empresa de su novio, Mauricio (Fabián Vena). Este laboratorio se aboca a la búsqueda de una fórmula para la vida eterna.

Por otra parte, Martina (Carolina Fal) perdió a su hijo en un accidente y culpa a Mauricio por este hecho. También vive un romance con Echarri y, fruto del affaire, nace Carlitos. Una vez que el amor llega a su fin, ella entablará un romance con Pablo Rago.

El padre de Julia es un científico que encuentra las claves para este elixir que mantendrá con vida al empresario, pero para ello deberá desafiar los límites de la moral médica.

Una vez que lo consigue tendrá que decidir si proyectará para volverse millonario o si acabará con este vil villano que solo tiene sed de sangre.

Luego de las idas y vueltas, Julia se casa con su prometido y se aleja de Diego para mudarse a la casona familiar. Allí, poco a poco, irá descubriendo los negocios sucios de su cónyuge y todo explotará por los aires.

Por las influencias y el poder del empresario, la diva tendrá que exiliarse en Francia. Diego combatirá a los malvados y volverá al viejo continente para estar con su amada.

La novela fue considerada una propuesta rupturista, porque tenía todas las herramientas de un culebrón clásico, pero, poco a poco, agregaron otros ingredientes de ciencia ficción que sorprendieron a los seguidores.

Recordemos que, por aquel entonces, Pablo Echarri estaba casado con Nancy Duplaá, había nacido su tercer hijo y empezaban poco a poco a fundar la productora audiovisual que llevan adelante.

En ese momento, Celeste estaba terminando la relación con el padre de su hijo, Emanuel Horvilleur.

La producción de Claudio Villarruel y todo el apoyo de la señal que los transmitía era una pelota a su favor, porque ciertas escenas requerían inversión, visión de futuro y la última tecnología. Así ganaron las ternas de los galardones Martin Fierro por mejores actuaciones, producciones y musicalización.

La cortina musical de la novela fue una canción de Kevin Johansen titulada Down with my baby que le valió popularidad más el mote de galán debido a la dulzura de su prosa.