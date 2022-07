Santa Evita: la serie que atraviesa la oscura historia tras el cuerpo de Eva Perón

Grabada en más de 40 locaciones de Buenos Aires, finalmente llegará hoy a Star+ Santa Evita, ambiciosa superproducción que cuenta con el protagónico de Natalia Oreiro como Eva Duarte de Perón, junto al trabajo de Ernesto Alterio, Diego Velázquez, Francesc Orella y Darío Grandinetti (como Juan Domingo Perón), basándose en el best seller del mismo nombre escrito por Tomás Eloy Martínez, una obra que fue traducida a más de 40 idiomas y que, seguramente, tras el estreno de la serie, volverá a los rankings de libros más vendidos. La miniserie cuenta los hechos ocurridos tras su muerte, el secuestro del cadáver y las reacciones que producía la figura de Evita en aquellos tiempos

“El libro es maravilloso, es súper atrapante, un thriller, en donde a mí me toca un personaje de esos que ni siquiera te atrevés a soñar para interpretar algún día. Ni siquiera me atrevía, sentía que no era para mí, que no estaba preparada, y me llamaron para hacer un casting y acepté. Cuando quedé dije ¿y ahora? Me embarqué en un viaje increíble, de mucho aprendizaje, de mucha emoción, de mucho dolor”, cuenta a diario Hoy Natalia Oreiro en el evento exclusivo para la prensa días antes del estreno.

“No solo dolor porque finalmente ella se enferma y muere, sino mucho dolor por ver la historia de las mujeres en la Argentina y en el mundo, cómo se la veía a ella, todo lo que ella tuvo que luchar, con esa mirada y el poder que ella tenía, la convicción que ella tenía, que por supuesto el hito está en el documento y en el sufragio femenino, pero había mucho prejuicio para con la mujer en esa época, hoy, incluso, y para ella particularmente, e incluso hasta de su entorno más cercano”, agrega.

“Yo no había leído la novela y tenía la idea de que era una biografía, pero después de leerla y descubrir el trabajo del escritor, que tomó cosas de la realidad y fantaseó otras, me interesó y me pareció muy particular esta especie de fábula en donde muchos mitos se hacen realidad. Después me motivó ver cómo se iba a hacer y quiénes iban a estar en el proyecto, me dio intriga y ganas de estar”, dice Diego Velázquez, que encarna a Mariano, el periodista que funciona como guía de la historia a lo largo de los siete episodios.

“Tenía la libertad que este personaje es una especie de álter ego de Tomás Eloy Martínez y no él, así que podíamos hacer lo que quisiéramos. Se me presentaba algo muy fuerte sobre los periodistas y el cine de los años 70, que adoro. Pensaba que si no lo jugaba ahí, no lo iba a poder hacer nunca. Era algo más físico que cerebral, desde el rol que tiene en la serie, llevando al espectador y descubriendo cosas, poniéndose en peligro. Era la única posibilidad que tenia de hacerlo, un personaje con una moral un tanto corrida, que luego se fue pasteurizando en el cine, pero que era hermoso. Es difícil encontrar huecos donde meter algo de eso, que haya ciertos escrúpulos que se le venzan cuando encuentra una información, y encontrar peligros nuevos sobre los cuales no se puede volver atrás; un periodista que busca la verdad con la ambición de encontrar la primicia, porque es como el periodista estrella de ese diario. Así que tuve en cuenta todo esto”, agregó para hablar sobre su deseo, y finalmente para homenajear con su interpretación a aquellos roles de producciones cinematográficas de los años 70 con héroes en búsqueda de la verdad.

Evita, el sueño de todas las actrices

Eva Perón ha sido un rol interpretado en cine, televisión y teatro desde que pasó a la inmortalidad el 26 de julio de 1952 a las 20.25,

Una de las representaciones más recordadas es la de Esther Goris, en Eva Perón (1996), de Juan Carlos Desanzo, con guión de José Pablo Feinman, en la que se cuenta la vida de la líder de los descamisados desde su postulación como vicepresidenta de Argentina hasta el fin de sus días. Anteriormente Flavia Palmiero en Evita, quien quiera oír que oiga (1984), de Eduardo Mignona, había revisitado la vida de Eva desde sus 15 años.

En el plano internacional, Evita Perón (1981), de Marvin J. Chomsky, con Faye Dunaway interpretándola, quiso capitalizar el fenómeno que mundialmente estaba aconteciendo con Evita (1973), de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, una ópera rock que repasaba, arbitrariamente, capítulos de la vida de Eva Perón, desde su llegada a Buenos Aires, la gira del Arco Iris por Europa, y su enfermedad y fallecimiento.

Esta puesta fue adaptada cinematográficamente por Alan Parker, rodada en parte en Argentina, con Madonna en el rol de su vida, según ella misma lo decía, y para el que se preparó durante años.