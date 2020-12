Picky Talarico: “Contamos la historia del rock, no la de las bandas”

Ricky Talarico dirige la épica propuesta Rompan todo: la historia del rock en América Latina, documental en seis episodios de Netflix que repasa uno de los géneros más populares. En diálogo con diario Hoy revela detalles de este ambicioso proyecto que llevó más de tres años de realización.

—¿Qué sensaciones tenés de mostrar el trabajo tras tanto tiempo de elaboración?

—Con mucha excitación y alegría, fue un proceso de casi tres años con algo tan personal como el rock. Yo crecí en él, haciendo videoclips, hay algo como orgullo de “familia” y uno quiere mostrar el bebé.

—¿Fue difícil armar la lista de entrevistados, buscando no dejar afuera aristas de la historia?

—Desde el primer día sabíamos que era imposible, cubrimos 60 años de historia en nueve países, hubo muchas reuniones y trabajo previo. Está Nicolás Entel, el padre de esto, Gustavo Santaolalla, el primero que se nos ocurrió llamar, muchos periodistas, Claudio Kleiman en Argentina, Enrique Blanc en México, formamos writers rooms, tiramos ideas, y en el proceso me fue cambiando la cabeza porque cuando uno piensa en un documental sobre rock piensa en las bandas, pero después me di cuenta que estábamos contando la historia del género, no la historia de las bandas.

—Desde la historia del rock contás la historia de la región ¿cómo conectaron todo?

—Eso es algo que estuvo claro desde el primer tratamiento o pitch que enviamos a Netflix. Con Nicolás pasamos muchas horas con esto, y nos dimos cuenta que en Latinoamérica, y no en otros lugares, o el rock anglo, que no crea que sea tan así, el rock está atravesado profundamente por el contexto socio político, años de censura, de prohibición, no había forma de contar una cosa sin la otra, no era un documental enciclopédico, no nos interesaba eso. Y desde el día uno lo teníamos claro.

—¿Imaginaste antes de hacer el documental que iba a suceder todo esto?

—Creo que nadie lo podía imaginar, sabíamos que era un proyecto ambicioso, ya salir con cien entrevistas y hacer un documental de seis horas te da una idea, pero ni yo ni nadie del equipo había hecho algo tan extenso. Cuando haces un documental más chico, si no tenés un archivo, conseguís otro, pero acá si no lo tenés no hay otra opción.

