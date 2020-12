Alejandra Rubio: “La energía del regreso nos abraza, la magia del teatro es irremplazable”

Bajo la autoría y dirección de Alejandra Rubio, la obra dramática y musical Instrucciones para enseñarle a volar a mi elefante rosa alberga intensos puntos de vista sobre el bullying, la discriminación y el suicidio adolescente.

Los jóvenes Ornella D’Elia y Joaco Reffico son los protagonistas de la producción realizada por Feldman y Santa Cruz.

La primera función será este viernes, a las 21.30, el Centro Cultural San Martín, ubicado en Sarmiento 1551, y la obra continuará presentándose du­rante todos los viernes de enero.

—La obra narra una temática recurrente en la adolescencia…

—Para escribirla recurrí a mis experiencias como joven, dramaturga, directora, también apelé a los testimonios de mis hijos y sus pares, a los discursos de terapeutas. Solo intento comunicar sus sentires y que cada uno saque su propia conclusión. La fuente de inspiración siempre es mi propia intuición. Voy hacia lo no dicho, lo difícil de expresar, lo que duele, entre otros, para revertir la situación. La obra Instrucciones para enseñarle a volar a mi elefante rosa significa la vuelta del equipo de trabajo gracias al público que llena el espacio y por suerte estamos colgando el cartel de “no hay más localidades”. La energía del regreso nos abraza, la magia del teatro es irremplazable. Esta será la primera puesta en escena del Centro Cultural San Martín en la pandemia, y me hace muy feliz.

—Siendo una mujer de teatro, ¿cómo viviste este momento inusual de la humanidad?

—Intenté salir adelante y eso me llevó mucha energía y tiempo. Sostuve a los míos, los cuidé y estuve presente. También me fortalecí, aprendí a sortear obstáculos. La cultura está en emergencia y soy parte de ella. Transformé las dificultades en aprendizajes para no quedarme en la queja y descubrí en acciones que la salida es colectiva.