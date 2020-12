George Clooney: "Amaba a Maradona porque era un atacante de la vida"

En las últimas horas, George Clooney declaró su fanatismo y admiración por el futbolista más grande de la historia, a tres semanas de su fallecimiento.

De esa forma, expresó que: "A pesar de no haberlo conocido, me considero un gran fanático de él. Maradona era un atacante de la vida, no solo en el fútbol, sino que también fuera de la cancha".

Paralizado por la repentina muerte del astro, agregó: "No puedo creer que haya partido, me sorprendí cuando me avisaron su fallecimineto tan jóven".

George Clooney, de 59 años, ganó dos premios Oscar y cuatro Globos de Oro. Además de su carrera actoral, se reconoce su labor humanitario que desencadenó su nominación al premio Mensajero de la Paz, otorgado por la ONU.