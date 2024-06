Pilar Sordo: “Argentina es un país culto psicológicamente”

La psicóloga y escritora Pilar Sordo presentará hoy en el Teatro Coliseo Podestá su nuevo libro, Del amor propio al amor al otro. Tras un exitoso paso por Buenos Aires, ahora lo hará en nuestra ciudad, y con ella hablamos para saber más detalles de su presentación.

—¿Cómo te sentís una vez más en Argentina?

—Feliz, porque este es un país culto psicológicamente. La mitad de ustedes hace terapia, entonces, a diferencia de otros, tienen en la cabeza ustedes conceptos o definiciones que para el resto de los países no es cotidiano y cuando cada una de esas cosas ocurre dentro de las conferencias es algo que tampoco es muy frecuente. O sea, no es frecuente en otros países del mundo hispano que me toca recorrer.

—Venís a presentar tu nuevo libro, ¿cómo fue un poco el germen de este proyecto?

—Con la última investigación, donde efectivamente hay un montón de contenido que pasa por el libro el último, pero también hay un montón de contenido nuevo que no está, porque es una investigación que estoy haciendo ahora, que tiene que ver con investigación de diálogo interno y que deriva en el amor propio. Yo me quiero distinto cuando aprendo a conversar conmigo y entonces voy a contar las cuatro dimensiones del amor propio y autoprotección. Voy a explicar cuáles son los errores que se cometen con respecto a la definición que tenemos de un montón de creencias que asocian el amor propio al egoísmo, al individualismo o a la soberbia, incluso. De verdad que nada tiene que ver con eso, es algo genuino, es superhumilde y hace pocos meses atrás que pude probar algunas cosas importantes en relación al concepto y es difícil poder dialogar, justamente. Y encontrar y entender que el amor propio y lo que generalmente entenderíamos, quizás esa es la palabra adecuada, es como, está tan alerta como conciencia de ti y eso no todo el mundo está dispuesto a vivirlo.

—Hoy vas a estar en nuestra ciudad, ¿qué recuerdo tenés de La Plata?

—Que el teatro es de los más lindos, es un placer estar en ese lugar entregando contenidos cada vez que voy, me gusta La Plata y sus bulevares.