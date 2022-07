Pobre diabla: una historia de amor inolvidable

A inicios de 1973, Canal 13 puso en el aire de su programación una novela llamada Pobre diabla, protagonizada por Soledad Silveyra y el galán paraguayo Arnaldo André.

Vale mencionar que ambos habían compartido elenco en otra célebre emisión como lo fue Rolando Rivas, taxista donde la rubia hacía de Mónica Helguera Paz y Arnaldo interpretaba a un joven que la conquistó.

La buena química de los artistas fue observada por Migré, que los volvió a reunir en esta entrega. La fórmula no falló y se convirtió en un éxito. Además, la estrella China Zorrilla desempeñó un rol protagónico, dando vida a la mamá de Soledad Silveyra. Su diálogo culminaba con una frase que quedó impresa en el colectivo imaginario:“¿Te das cuenta del espanto?”. Si bien China Zorrilla triunfaba en cine y televisión, fue la primera vez que incursionó en la pantalla chica en un rol extenso. Tuvo como precedente pequeñas participaciones en Alta comedia y otro segmento llamado Las grandes novelas.

La trama inicia con la historia de Marcela (interpretada por Solita), una vendedora ambulante de café que emprende una relación amorosa con un hombre acaudalado que le propone matrimonio.

Tiempo después, él tendrá una enfermedad terminal que padecerá en silencio hasta su muerte. De esta manera, ordena antes del final que toda su herencia quede para su esposa y un hijo, encarnado por Arnaldo André. El primogénito es fruto del amor con una mucama.

En este contexto, el patrimonio tendría estos destinatarios solo si convivían en la mansión. Esto dará inicio a asperezas que culminarán en un amor eterno y difícil de ser aceptado.

El elenco de la ficción escrita por Alberto Migré termina de completarse con Alicia Berdaxagar, Amalia Bernabé, Juan Josa Camero, Dorys Del Valle, Gachi Ferrari, Mario de Rosa, Mario Giusti, María Esther Leguizamón, José María Langlais, Liria Martín, Mabel Pessen, Fernanda Mistral y Susy Kent.

En esta línea, Solita expresó en una entrevista realizada por la comunicadora Liliana Podestá: “Es el día de hoy que Pobre diabla todavía me acompaña porque con mi personaje de Catalina en Dos locas de remate (obra que protagoniza junto a Verónica Llinás) digo que es una pobre diabla. Es un título que me puso Migré. Me fui de Rolando... en el primer año y pensé que nunca más me iba a dirigir la palabra, pero me escribió Pobre diabla. Creo que de alguna manera manejó su ironía (risas). Para mí fue muy importante esa novela porque era una jugada enorme. Me iba de Rolando a hacer un programa escrito para mí con Arnaldo y no era fácil. Estaba con dos galanes que recién empezaban y fue una jugada que podía salir mal”.

Asimismo se refirió al vínculo que formó con el director de la trama, Alejandro Doria: “Era una joya y me emociono cuando hablo de él porque cada día quiero más la vida, mi pasado y todo lo que he trabajado. Me hacía hacer locuras, como en la apertura de la novela, donde se me ve la bombacha en las vías del tren, o trepar árboles.”.

Las grabaciones se llevaban a cabo en un solo día mientras que en otra jornada hacían los exteriores, para darle entereza a la novela. Esta consagró los escritos de Alberto Migré y catapultó a André como una de las figuras que harían historia en las tiras de la televisión argentina.