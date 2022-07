Aya Cash: “No es tanto un rol o un personaje lo que busco, sino la experiencia”

La estrella norteamericana de la serie You’re the worst, a quien recientemente se la pudo ver en el éxito The boys, como Stormfront, se pone en la piel de Katie Rayburn para The girl from Plainville, de Starzplay. Allí se cuenta la historia de Michelle Carter y cómo fue presa por llevar a la muerte a su novio Conrad Roy con un mensaje de texto.

Sobre el programa, diario Hoy habló en exclusiva con la actriz Aya Cash.

—¿Qué recuerdos tenías sobre el caso antes de ser parte de la serie?

—Lo recuerdo. Me acuerdo de estar completamente en shock, los títulos, era una locura. Cuando salió el documental me enfrenté a mis propias emociones sobre el caso, porque pude ver una foto mucho más amplia de lo que realmente sucedió, y sentí mucha empatía por todos los involucrados. Creo que esto es una continuación de ese sentimiento y momento, aprendí mucho. Es más horroroso, en un punto, más que el sensacionalismo con el que se lo trató.

—¿Cómo fue para vos volver al pasado?

—Fue interesante y ver lo alejados que estamos del 2014 culturalmente, principalmente por la manera en la que vemos ahora este caso y a esta joven. Por suerte podemos pensar una vez más estos casos: Paris Hilton, Monica Lewinsky, Britney Spears, Amanda Knox. Más allá de lo que pasó con cada una, es interesante cómo reaccionamos ante ellos.

—¿Es difícil como actriz cambiar de Stormfront a este show, por ejemplo?

—Creo que la actuación es todo lo mismo, la diferencia es la impresión, creo que en mi caso eso se nota en el drama más que en una comedia o un show de superhéroes, pero al hacerlo es lo mismo, actuás, cambiás el tono, pero en mi experiencia no es tan diferente.

—¿Qué buscás al elegir tus personajes?

—Normalmente busco algo diferente a lo que hice antes, porque justamente eso es lo que disfruto y lo bueno de ser actriz, cambiar de trabajo todo el tiempo; si hice una comedia, seguramente me interesará hacer un drama. Ahora, por ejemplo, me gustaría hacer algo de fantasía o histórico; algo que me lleve a vivir en un mundo diferente. Depende del día, y de qué me interesaría hacer después de lo que recientemente hice.

—¿Soñás con interpretar algún personaje, de ficción o real, en tu carrera?

—No creo que haya un rol o persona específico que me gustaría hacer, he leído cosas sobre Charmian Kittredge, esposa de Jack London, que son fascinantes. También me interesa Peggy Guggenheim. Pero principalmente lo que quiero es trabajar con buenos escritores, con gente que tenga buen corazón, y que sea divertido estar con ellos. No es tanto un rol o un personaje lo que busco, sino la experiencia.