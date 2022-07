Gaspar Fuzz: un artista ensenadense por el mundo

Gaspar Fuzz es el proyecto musical de artista Gaspar Perazzo, quien a temprana edad indagó los submundos de los sonidos, motivado por la psicodelia y el rock progresivo de bandas como Yes y Pink Floyd y artistas como Syd Barrett y Captain Beefheart.

La base musical combina guitarras distorsionadas con un sonido stoner aplastante y enérgico, conjugado con efectos como el delay, el fuzz, el flanger y el wahwah, obteniendo así un sonido espacial y envolvente. De esa mezcla nace una clase de psicodelia mezclada con grunge y rebeldía.

Entre los años 2010 y el año 2013 formó la banda Don and Jan, con la que grabaron un disco y realizaron una gira por algunos países de Latinoamérica. Paralelamente, nunca dejó de realizar composiciones como solista, también formó parte de distintos proyectos en los que se destacó el power trío FAG.

A comienzos de 2018 el músico se radicó en la ciudad de Barcelona, España. En la actualidad también trabaja en la actuación y en su proyecto musical lo acompañan Alejandro Gil en batería, Francisco Zaratiegui en sintetizadores y guitarra, y Mariano Dutto en bajo.

En diálogo con este multimedio, el artista brindó detalles sobre su trayectoria artística y los proyectos en los que se encuentra trabajando actualmente.

—¿Cómo se dieron tus comienzos en la música?

—Mi familia siempre fue de escuchar lo que consideramos buena música. Mi hiperactividad se desató con The dark side of the moon (disco de Pink Floyd), creo que ese fue el principio de todo. Mi tío y mi padre tenían una disquería juntos y siempre se juntaban a escuchar música y yo, siendo un niño, estaba ahí presente. Me entró también por lo visual: la primera tentación fue la guitarra de mi tío (quien me enseñó los primeros 7 acordes) y la segunda MTV y todos sus videos. Al ver Around theworld de Red Hot Chili Peppers, me dije: Quiero ser músico.

—¿Cuándo empezaste a actuar? ¿Cuál fue la primera producción en la que participaste? ¿En qué proyectos estás participando actualmente?

—Empecé a actuar de grande. Cerca de los 21 o 22 años estuve en una gira latinoamericana con Don and Jan (2010-2015) por varios meses, y un día estábamos totalmente quebrados, sin un peso y sentados en una plaza tomando unas birras. Entonces apareció un personaje preguntando si queríamos actuar como extras en una novela brasileña, en la cual aceptamos todos y participamos por 50 dólares el día. Después de hacer ese trabajo me propuse aprender el oficio del actor con el fin de ganar dinero y comprarme guitarras, pedales y amplificadores. Estudié durante algunos años y hoy en día es mi trabajo base que me permite vivir cómodamente y seguir mi carrera musical.

Recuerdo que mi primer trabajo fue para un anuncio de 7Up , como protagonista, en Uruguay. Una experiencia inolvidable, era tan nuevo en el ambiente que en la primera toma me olvide mis acciones y dije: Corte, me confundí. ¡Casi me matan! Después de eso, conseguí tres trabajos grandes más en menos de un mes y decidí formarme realmente para que esto se transforme en mi trabajo. En la actualidad trabajo tanto en comerciales, ficción y muy de vez en cuando en televisión. Los proyectos son varios y los castings o audiciones ya pasaron a ser habituales en mi rutina diaria. Me recibieron muy bien, y luego de un gran esfuerzo ya podría decir que soy conocido dentro del círculo de actores en esta ciudad.