Preocupa la salud de Romina Gaetani

Desde hace ya una semana que la actriz Romina Gaetani está con inconvenientes de salud, sobre todo respiratorios. Ella misma había compartido días atrás algo de información, luego de que le dieran el alta por primera vez: había sufrido una neumonía intermedia sin llegar a ser aguda.

Durante el fin de semana volvió a tener complicaciones, y se expresó a través de las redes. Allí escribió: “Ante el desagradable momento que viví el domingo pasado, en la internación anterior, 1.45 de la madrugada llamé de urgencia como pude, ya que fui perdiendo tanto la visión como la movilidad, en primer lugar a Leo, mi hermano, luego a vos, Ignacio, que supiste contener un cuadro imposible para mí; inmediatamente te comunicaste con Leo. Él llegó, me abrazó y se quedó durmiendo a mi lado...”.

Lo cierto es que, más allá de eso, lo que está claro es que la actriz está atravesando una serie de complicaciones de salud de las que no puede recuperarse al 100%, y por ello volvió a ser internada en un sanatorio, aunque los familiares decidieron, por ahora, no dar a conocer el nombre del centro de salud. Si bien todo comenzó hace poco más de una semana y todo indicaba que se trataba de algo rutinario, parece que no es tan así. Hay que recordar que ella está grabando la tira Buenos chicos, que está pronta a estrenarse en la señal El Trece, dentro de muy poco.

Además se conoció, mediante su abogado Ignacio Trimarco, que desde el círculo íntimo de la actriz están iniciando las consultas y averiguaciones respecto a la atención que recibió en uno de los hospitales en los que estuvo internada, para ver si hubo alguna conducta negligente y, en ese caso, tomar las acciones correspondientes. Trimarco ya se había expresado al respecto: “Yo no soy médico y no puedo alegar mala praxis ni nada por el estilo, pero nuestro equipo de peritos está analizando la historia clínica y la medicación que le fue suministrada para analizar si existe o no alguna conducta reprochable que dé lugar a una acción judicial”.