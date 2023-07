Problemas económicos para Johnny Depp

Sin lugar a dudas, el juicio que tuvo como protagonistas a Johnny Depp y a Amber Heard fue uno de los más resonantes de la escena hollywoodense. No solo por la fama y la celebridad de cada uno, sino por todo lo que implicó el desarrollo del juicio. Y al parecer, los problemas siguen para el actor luego de finalizado el litigio.

Porque, según lo informado por el reconocido medio Daily Mail, Depp habría solicitado un importante crédito para poder hacerle frente a diversos y cuantiosos gastos de su cotidiano, entre ellos algunas reparaciones de su casa en West Hollywood, California, ya que la propiedad se encontraría bastante deteriorada y en estado de abandono. De hecho, el propio medio difundió en sus redes algunas imágenes del estado de la mansión de Depp, que es, en realidad, un castillo estilo medieval de numerosas habitaciones que estuvo mucho tiempo deshabitado.

Ocurre que el actor habría gastado una fortuna en abogados por el juicio, y sus habituales ingresos millonarios habrían mermado debido a que algunos de sus proyectos se habían bajado luego de las acusaciones de abuso. Por ello, el poderío y la holgura económica de Johnny no sería la misma de hace años.Vale señalar, por ejemplo, que en sus mejores momentos, el intérprete de Jack Sparrow llegaba a cobrar hasta 20 millones de dólares, mientras que en su última cinta, Jeanne Du Barry, según indican medios especializados apenas recibió la cantidad de 3 millones. Así las cosas, según informa el peródico británico, el préstamo solicitado por Depp es de alrededor de 10 millones de dólares. Cuestión que llama mucho la atención a los fanáticos y seguidores del actor, dado que hace poco se conoció que él había firmado un importante contrato de alrededor de 20 millones de dólares para ser la imagen principal de una marca de perfumes y fragancias de lujo y tope de gama. Pero no todo lo que brilla es oro. Además, el actor no solo sigue adelante con su carrera de intérprete en las pantallas de cine, sino que sigue despuntando el vicio musical y rockero, perfil por el que también es muy conocido. Porque durante los próximos días iniciará una gira de conciertos que lo llevará por varias ciudades europeas junto a su banda Hollywood Vampires, que está integrada por Alice Cooper, Tommy Henriksen y Joe Perry.