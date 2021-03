¿Qué se sabe de Luis Rey?

En las vísperas del estreno de Luis Miguel, la serie por su segunda temporada, la periodista Claudia de Icaza dio a conocer un audio donde se escucha la voz de Luis Rey, el papá del astro, que fue realizado dos meses antes de su muerte. Por aquel entonces, el también mánager se encontraba grabando lo que sería su último disco homónimo que integraba los hits que lanzó a la luz antes de casarse y formar su familia reconocida.



La grabación en cuestión tomó más fuerza al mostrar al villano hablando de sus días en la fama, de la relación con sus hijos y todas otras peripecias. Estas pudieron verse en un capítulo de la primera entrega donde se reúne con sus hijos para hablar de la desaparición forzada de Marcela Basteri, su ­exesposa y madre de los herederos en común.



Además, la misteriosa situación continuará narrándose en la edición venidera donde el adulto deberá decirle a su hijo famoso dónde se encuentra oculta esta mujer. Algunos creen se fugó a la Argentina para vivir con su familia y lejos de la violencia marital que la azotaba. Otros aseguran que fue asesinada antes de abandonar el viejo continente. Sin embargo, estos hechos nunca llegaron a suceder pues Luis Rey murió de una neumonía. Otra teoría sostiene que el fallecimiento fue debido a una sobredosis de cocaína y alcohol en una fiesta con jóvenes menores de edad.



Vale mencionar que cada uno de los guiones es supervisado por el astro y nada sucede fuera de la lógica establecida para ceder los derechos de su biografía audiovisual. Asimismo, la temporada tardó en posproducirse debido a la pandemia imperante que suspendió las actividades del rodaje hasta que comenzaron las aperturas paulatinas para la vuelta a la actividad.



Volviendo a las mentadas grabaciones del padre de familia y ex de Marcela Basteri, en ellas puede escucharse cuando habla de la fé y la música: “No hay nada más hermoso que cuando se tiene una creencia. No hay nada que pueda hundir el barco, ni la mayor tempestad. La música, hermoso secreto de dos seres que puede ser lo más bonito que se puede lograr. Vibrar por fuera y por dentro, cada uno en lo que puede dar. La rosa de los vientos nos sobra, no la vamos a necesitar, tenemos en nuestras manos la credibilidad”.



Tras su muerte en 1992, fue enterrado en una capilla del cementerio de Collserola pero ninguno de sus hijos suele ir a llevarle flores ni visitar el lugar. Además no tuvo la chance de conocer a su nieta Michelle en vida, aunque se sabía que estaba al tanto de la joven paternidad del primogénito que supo lanzar a la fama.