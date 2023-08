Reabren casos contra Michael Jackson por abuso sexual

Durante el fin de semana se conoció la noticia de que una corte de Apelaciones de California, Estados Unidos, reabrió dos casos de dos hombres que acusaron a Michael Jackson de haber abusado de ellos cuando eran niños.

Según informó la prensa local especializada, tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California fallaron a favor de los demandantes contra MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc. En ambas firmas, el “rey del pop” era el único accionista. Los dos hombres que acusan a Jackson son Wade Robson y James Safechuck. Y en la presentación se sostiene que fueron abusados sexualmente durante años y que los empleados de dichas empresas fueron cómplices.

Con esta, ya es la segunda vez que se reabre el caso. Eso ocurre gracias a una nueva ley de California que extendió el tiempo para presentar casos de abusos sexuales. Hace apenas unos años, en abril de 2021, un juez había determinado que las empresas del cantante no tenían responsabilidad de proteger a los menores y que tampoco debían responder legalmente a estas denuncias, alegando que el propietario había fallecido en 2009. Pero en el reciente fallo, según el comunicado, los jueces dictaminaron que la corporación del cantante no estaba excusada de la responsabilidad de proteger a los niños, por el hecho de que el autor del abuso era también el dueño de la empresa. En el dictamen se señala: “Una corporación que facilita el abuso sexual de niños por parte de uno de sus empleados no está exenta de un deber afirmativo de proteger a esos niños simplemente porque es propiedad exclusiva del perpetrador del abuso”.

La prensa estadounidense señaló que Robson conoció a la estrella pop cuando tenía cinco años y participó de algunos de sus videos musicales. En la demanda se especifica que el abuso sufrido duró siete años. Por el lado del otro demandante, Safechuck conoció a Jackson a los nueve años mientras colaboraba en la grabación de una publicidad para una reconocida marca de gaseosa. Según se especifica en la demanda, el cantante lo agasajaba con regalos antes de cometer abusos sexuales en su contra. El abogado de Michael Jackson emitió un breve comunicado expresando que seguían confiando en la inocencia del cantante y aseveró que los demandantes están motivados “únicamente por el dinero”. “No tiene sentido que los empleados estén legalmente obligados a detener el comportamiento de su jefe. Requeriría que los empleados de bajo nivel confronten a su supervisor y lo llamen pedófilo”, argumentó. Y agregó: “Confiamos en que la verdad finalmente prevalecerá con la reivindicación de Michael una vez más”.

Ambos demandantes guardaron silencio durante años hasta que en 2019 sus testimonios se conocieron a través de la serie documental Leaving Neverland, en el que se exploran las acusaciones de abusos sexuales contra el cantante de Billie Jean y las supuestas tácticas que llevaba a cabo para ganarse a las familias y lograr el control de los pequeños.