Residente versus J Balvin

Son dos figuras de la música y ahora están en pie de guerra. Se trata de Residente y J Balvin, que tuvieron un entredicho para luego comenzar una disputa digital.

Sucede que Balvin tomó la frase de René que dice: “Tu música es como un carrito de hot dogs” y comenzó a comercializar una serie de productos. La respuesta no tardó en llegar y sucedió mediante un video de Instagram que reza: “No te [asustes] porque no te voy a tirar, porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti. También están los códigos de la calle, hablar de frente, tener compasión por los demás, la misma que tuve cuando me llamaste llorando cuando subí el video y me pediste que por favor lo bajara. Lo bajé, cabrón”.