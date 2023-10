Revelan imágenes de los especiales de Doctor Who

El año pasado, Disney Branded Television y la BBC anunciaron que trabajarían conjuntamente para llevar la serie Doctor Who a una audiencia global, y finalmente se dieron a conocer el tráiler y las fechas de estreno de los tres especiales que celebran el 60° aniversario de la serie, que se estrenarán en Disney+ globalmente, excepto por el Reino Unido e Irlanda, en donde se emitirán por la BBC.

Los tres especiales, titulados Doctor Who: la bestia estelar (estreno 25 de noviembre), Doctor Who: salvaje y azul lejanía (estreno 2 de diciembre) y Doctor Who: risitas (estreno 9 de diciembre), reunirán nuevamente al Decimocuarto Doctor (David Tennant) con Donna Temple (Catherine Tate), quienes se encontrarán cara a cara con el villano más aterrador hasta la fecha: el Juguetero (interpretado por Neil Patrick Harris en su debut en Doctor Who).

El elenco incluye también a Yasmin Finney como Rose Temple-Noble y Miriam Margolyes en la voz de Beep el Meep, además de los actores que vuelven a interpretar sus respectivos personajes: Jacqueline King como Sylvia Noble, Karl Collins como Shaun Temple, Ruth Madeley como Shirley Anne Bingham y Jemma Redgrave como Kate Lethbridge-Stewart.