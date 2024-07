Reynaldo Pacheco: “Yo creo que nací siendo actor”

Reynaldo Pacheco, el reconocido actor nacido en Bolivia, ha llegado desde Hollywood a la Argentina para asumir uno de los roles más complejos y desafiantes de su carrera: Johnny Orosco, el cantante del famoso y polémico grupo Néctar. En su paso por el país, pudimos hablar en exclusiva con él para conocer más detalles del proyecto basado en la vida de la familia Orosco, bajo la dirección de Michelle Alexander.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—Yo creo que nací siendo actor, porque en mis primeras memorias estoy preparando escenas para mi familia, mis abuelos, me perdía jugando y doy la vuelta y veo y digo estaba haciendo teatro. A los 14 años pisé por primera vez un escenario y quedé enamorado, porque entendí que, con un gesto o una expresión, 200 o 300 personas reaccionaban. Fue ese sentimiento de que puedes entender y conectar con la audiencia y me enamoró.

—Y ahí supiste que era lo que ibas a hacer en tu vida…

—Sí.

—¿Se te cruzó alguna otra vez imaginar otra profesión?

—Nunca, jamás.

—¿La familia acompañó?

-No. No, al principio porque vengo de una familia que fue muy humilde, que luchó mucho para salir de esa pobreza. Viví eso. Es una familia con historia, mi abuelo era cantante de ópera y mi abuela cuando se enteró me dijo el hambre que había pasado. Bolivia era un país muy pobre, donde las prioridades eran sobrevivir y por eso no lo recibieron bien.

—¿Luego lo aceptaron?

—Sí, pasó un tiempo. Yo viví en México haciendo teatro en los pueblos y en el momento que decidí estudiar me fui a Los Ángeles. Al año de hacer la maestría me salió mi primer papel en Principiantes y ahí mi carrera despegó, convirtiéndome en un actor latino joven, con varios roles en distintas producciones, hasta llegar a Experta en crisis, con Sandra Bullock, que fue mi primer protagónico en Hollywood.

—Y ahora estás haciendo el camino inverso, de Hollywood a trabajar en Latinoamérica…

—Sí, porque todo cambió, ahora buscan más colores de actuación tras el éxito de series como Narcos, o La casa de papel. Y empezó el fenómeno de querer producir en otros lugares, creando bases en diferentes países, y después de la huelga, donde paró todo, se terminó de educar a los productores para que esto se potencie. En Hollywood hay poco trabajo, todo se está rodando en lugares como Canadá, México, o Nueva Zelanda. Entonces esto es algo que yo siempre he soñado, poder hacer de otros latinos, otros acentos, trascendiendo mi origen, y tengo ahora la posibilidad de hacerlo. Trabajar fuera de Hollywood.

—¿Cómo recibiste la propuesta?

—Primero, el respeto a las productoras, me contactaron y lo que me gustó es el personaje, que es muy icónico para muchos países de la región. Viene de una pobreza extrema para llegar a un lugar y cuando lo hace muere de una forma muy trágica acá en Buenos Aires. Sientes su esencia y es importante para Latinoamérica. Desde que me llegó la propuesta fue un proceso que quería hacerlo, en un momento lo perdí y finalmente pude volver.

—¿Se siente presión al encarnar alguien tan icónico?

—Sí, yo me puse la presión por respeto a la persona. También es un rol que me exige cantar, bailar, además de todas las facetas que tiene, y estoy tratando de interpretarlo con mucha verdad para que la gente lo pueda sentir.