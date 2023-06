Rusher y Mar Lucas, juntos

Después de tantos rumores, otro que parece haber encontrado y haber confirmado su amor es el cantante Rusherking. Obviamente, surgen muchas suspicacias dado que tanto él como su ex, la China Suárez, están mostrando al mundo y sus fans un nuevo amor casi al unísono.

Así las cosas, él parece haber encontrado el amor del otro lado del océano. Se trata de la influencer española Mar Lucas. No solo que ninguno de los dos salió a desmentir tales rumores, sino que ya se empiezan a mostrar juntos en público. Primero fueron vistos muy de cerca en una reconocida fiesta, luego fue una serie de fotos que compartió el propio artista, en las que se lo ve junto a Mar Lucas y amigos en plena noche madrileña. También por el lado de ella, quien dejó en evidencia que fue a ver a una de sus bandas favoritas —Maroon 5— junto a él, aunque no se fotografiaron juntos allí, pero compartieron la misma ubicación. Ella expresó: “¿Cómo os digo que hoy he sido la persona más feliz?”.

Ya durante la jornada de ayer se filtraron imágenes de ambos a la salida de un boliche. Obvio que muchos repararon y señalaron en un detalle nada menor: el enorme parecido que guarda ella con la China”, justamente la ex de Rusher. Creer o reventar, el amor vuelve a asomar también para él.