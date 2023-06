Jésica Cirio confirmó su separación

Luego de diez años de relación, la conductora y modelo confirmó su separación de Martín Insaurralde. La noticia llega luego de varios meses de rumores que indicaban que ellos no estaban más juntos. Cirio lo informó a través de sus redes. Allí escribió: “Bueno, tengo mil preguntas sobre lo mismo. La realidad es que sí, estamos separados. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”, comenzó diciendo. Y luego agregó: “Después de 10 años de relación maravillosos, decidimos tomar caminos diferentes, decisiones diferentes en la vida, que eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer, o dejarnos de amar, como familia”.

Vale recordar que ellos tienen una hija en común, Chloe, y Martín tiene otros hijos de relaciones anteriores. Respecto a eso, ella comentó: “Él tiene tres hijos maravillosos que son los hermanos de Chloe, que la aman mucho, y ella, para nosotros, es lo más importante del mundo”, señaló en referencia a Rodrigo, Bautista y Martín, los hijos del dirigente. “Martín es un excelente padre. Fuimos súper, superfelices en estos 10 años de relación”. Ellos se habían casado en noviembre de 2013, habiendo celebrado con una gran fiesta en la localidad de Ezeiza.