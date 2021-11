Salió el primer adelanto de la secuela de "Sex and the City"

Este viernes, HBO Max presentó a través de redes sociales el primer adelanto de "And Just Like That...", la secuela de la icónica serie de fines de los 90 "Sex and the City", que contará con el regreso de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis en el elenco.

La nueva propuesta, que se estrenará el próximo 9 de diciembre, tendrá diez episodios y seguirá al grupo de amigas conformado por Carrie, Miranda y Charlotte -sin la presencia de Kim Cattrall como Samantha luego de que trascendieran sus críticas a los ejecutivos de la tira original y los conflictos personales que existen con sus excompañeras- en esta actualidad como mujeres de cincuenta y tantos.

También volverán a repetir sus papeles Chris Noth, recordado como John "Mr. Big" Preston, el principal interés amoroso de Carrie en "Sex and the City", y Wilie Garson como el querido Stanford Blatch, que llegó a participar de la producción antes de su fallecimiento el 21 de septiembre como consecuencia de un cáncer de páncreas.

Michael Patrick King, quien escribió y realizó ambas secuelas cinematográficas de la serie original -estrenadas en 2008 y 2010-, esta vez ocupará el rol de productor junto a las tres actrices principales.