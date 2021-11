Jessica Maciel: “Dejo que la vida me sorprenda”

Formada como influencer y figura en el universo de las redes sociales del momento como lo son Tik Tok e Instagram, Jessica Maciel es reconocida y admirada por casi tres millones de seguidores.

En el presente, la artista digital puso manos a la obra para explorar otros caminos y es por ello que puso sus composiciones al día para crear Reyna, un single inherente al género RKT que acaba de estrenarse. Al respecto, expresó: “La letra la escribí pensando en los llamados haters de las redes. Nosotros le debemos cosas a todos los que nos tiran buena onda pero siempre hay unos pocos que tiran su odio a la gente que le va bien. Nosotros nos debemos a quien nos tira amor. Destilar odio por ahí no merece ser escuchado”.

Dueña de una trayectoria intensa, su historia de vida la convierte en una resiliente y logró trascender de la situación de calle.

En pleno estreno de su producción, la mujer dialogó con este multimedio sobre sus pasiones, los lanzamientos y los proyectos venideros.

Vale mencionar que las obras se encuentran disponibles en las plataformas digitales.

—¿Cómo podrías definir a la profesión que ­elegiste y está tan en boga en estos tiempos ­contemporáneos?

—El oficio de convertirse en un influencer y luego ejercer esta arista está dado por poder vivir del desempeño a través de las redes sociales. Es decir, haciendo publicidades comerciales, también promocionar aplicaciones o lanzamientos de músicos. Este trabajo, su concepto, proviene de influenciar, pero vale mencionar que no cualquiera puede ser una personalidad tal, porque se trata de un trabajo social.

Sucede que uno debe marcar, sentar un precedente en el público. Se trata de mantener cierta esperanza para que se sientan identificados.

—¿Qué detalles podés contarnos sobre este ­single que acabás de lanzar y contiene costados cómicos o críticos?

—El material que me encuentro promocionando es una suerte de comedia que revive las situaciones de la vida real, las satiriza. En este sentido, se da en la producción de miniguiones, videos y bromas inesperadas.

—¿Cuáles fueron las fuentes de inspiración para escribir los guiones?

—La fuente de inspiración siento que fue ver a varios humoristas plasmando su arte en la red social y decidí plasmar el mío propio.

—¿En qué otros proyectos están inmersos?

—Por ahora la música, que fue idea de mis mánagers. Me divierte mucho hacerla, como también realizar los videoclips. Después dejo que la vida me sorprenda, porque el que espera desespera. Hago lo que me gusta con pasión, amor a mi público, y dejo que todo fluya.