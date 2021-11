Bad Bunny rompió un increíble récord en Youtube

Bad Bunny se convirtió en el primer artista en tener 100 videos con mas de 100 millones de reproducciones en YouTube. Los videos más destacados son "Te Boté" canción que interpreta junto a otros músicos, "Mayores", "No Me Conoce", "I Like It", "Mia", "Tú No Vive Así", "Si Tu Novio Te Deja Sola", "Dákiti" y "Ahora Me Llama".

Además, el boricua, empató con Justin Bieber como el segundo artista con la mayor cantidad de canciones (22) que han sobrepasado los 400 millones de reproducciones en Spotify, plataforma en la que se posicionó como el más escuchado del mes de octubre.

Por otro lado, Bad Bunny, quien formará parte de la serie de Netflix “Narcos”, cuenta con cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2021 y cantará en la ceremonia que se celebrará el 18 de noviembre próximo en Las Vegas.