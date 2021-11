Nazarena Vélez apuesta a la temporada estival

A lo largo de su carrera, Nazarena Vélez debió enfrentar diversos episodios difíciles y así lo hizo con la resiliencia que la caracteriza. Es por ello que luego de ser actriz ahora prueba suerte como productora y le va muy bien en esa arista. Sin embargo, la pandemia que cambió la vida tal como la conocíamos también hizo mella en la profesión de aquellos que financian las puestas en escena.

En una entrevista en el programa de Susana Roccasalvo, la rubia afirmó cuáles son sus principales inconvenientes a la hora de pensar los destinos donde invertirá para que sus obras puedan estrenarse en plazas teatrales. Al respecto, declaró: “Tenía muchas ganas de llevar la obra a Mar del Plata. Los alquileres están imposibles. Por los departamentos, para que te des una idea, por dos meses, de dos ambientes, me pidieron 1.200.000”.

Asimismo, reveló: “Es imposible para una productora como yo. No tengo ese respaldo económico. Pero para cualquier persona es mucho, de verdad es mucho. Lo tengo ahí a Fede Barón que acaba de ser papá, Rodrigo Noya lo mismo. Mínimo los tengo que mandar a un dos ambientes. Yo quiero que ellos lo pasen bien, me pongo en su lugar, porque siempre estuve como actriz. Me gusta tratarlos bien y siempre me caractericé como productora por darles lo mejor que puedo a mis actores. Pero me es imposible ahora producir, estoy pensando”.