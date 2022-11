Santiago Fernández Calvete estrena su película de “vampiros”

Con Sangre vurdalak, Santiago Fernández Calvete vuelve al cine de género en una producción protagonizada por Germán Palacios, Alfonsina Carrocio, Tomás Lizzio Carullo y Lautaro Bettoni, entre otros. La producción adapta libremente el relato La familia del vurdalak de Alekséi Tolstói. La película cuenta con climas enrarecidos, atmósferas abrumadoras y una destacada interpretación de Palacios. Hablamos con Fernández Calvete para conocer más de este proyecto que promete ya desde el principio dosis de sangre y muerte.

—¿Cómo fue volver al género y al mito clásico del vampiro?

—No me alejé mucho, porque si bien como director pasé por el policial con Testigo íntimo, como guionista seguí conectado por ejemplo escribiendo con Alejandro Hidalgo, sobre idea suya, El exorcismo de Dios, terror puro, y otro que tengo por ahí con ganas de hacer lo antes posible también es de terror. Esta película está basada en un cuento de 1839 de Alekséi Tolstói. La idea del vurdalak está ahí, con un disparador interesante, y armé un guion sobre esa idea; si leés el cuento de él, solo quedó esa idea.

—¿Fue difícil ponerle rostros? ¿Cómo armaste el cast con Germán a la cabeza y los jóvenes?

—Germán me parece un actorazo, además de un gran tipo, y tiene la ventaja de que en cámara garpa muchísimo, por lo que puede hacer su trabajo, por su fisonomía. Sí tenía la complicación del color de ojos para el armado de la familia, podés usar lentillas, pero es complicado. Así que armé un casting alrededor de ojos celestes, que además me abrió la posibilidad de conocer actores como Alfonsina Carrocio, que si bien no es una coproducción, la fuimos a buscar. Y vuelvo a trabajar con Tom CL, tras La segunda muerte, él es el nenito de la película, quería volver a trabajar con él y se dio en esta oportunidad; mantener vínculos me parece fundamental.