Santiago Motorizado: “Okupas es influencia artística”

Drante una entrevista con este ­multimedio, Santiago Motorizado ­presentó el show que dará esta noche, a las 21, en el teatro Metro, ubicado en calle 4 entre 51 y 53.

—¿Qué relación mantenías con las aristas de Okupas desde el formato, la estética, la historia y la resignificación?

—La verdad es que siempre fui muy fanático de Okupas, de los primeros orgullosos fanáticos que vimos la serie en el año 2000 en la TV pública. Ese hecho nos cambió la vida y la historia de la televisión argentina. Okupas es influencia artística, entre las miles de cosas de las cuales me enamoré. Es decir, desde la música, película, cine, el arte en todas sus facetas. Fue muy importante, sobre todo en aquellos primeros discos de Él Mató donde hay una cosa estética que tiene que ver con un mundo periférico, marginal, rasposo, en busca de una especie de aventura extraña. Siento esa conexión como fan y también como músico que se inspiró en la serie.

—¿Qué te llevó a aceptar realizar esta ­producción?

—Mi fanatismo me llevó a aceptar esta oportunidad única, increíble de ser parte. Es un sueño extraño, un sueño que jamás tuve porque Okupas ya existía, ya estaba terminada, ya estaba lanzada, pero bueno, por este tema de derechos se abre esta posibilidad y es un sueño increíble.

—También estuviste inmerso en el detrás de escena del video y tus familiares además pusieron manos a la obra, ¿qué podés contarnos al respecto?

—Sí, también me di el gusto de dirigir un video junto con mi hermano. Se trata de una producción para la canción que hicimos con Él Mató que fue parte de Okupas y se titula La otra ciudad. Además, fue protagonizado por Dante Mastropierro y fue increíble. Es decir, el hecho de hacer una especie de spin off extraño, onírico de Okupas, de la vida del Negro Pablo unos 20 años después. Asimismo, en las grabaciones de las canciones que hice en solitario me di el gusto de cantar con mi viejo, ya que había que atravesar un poco una cosa de multigénero o heterogénea que tenía Okupas originalmente. En este sentido, quise volver a responder a eso en la música nueva y pude componer zamba, cumbia, tango. En esa afloración, aproveché y canté con mi viejo que es una gran inspiración y un gran folclorista amateur.

—¿Cómo te preparás para este show en La Plata? ¿Qué más va a sonar?

—Estoy muy bien, muy contento; todo este repertorio que armamos y todo este show de Santiago Motorizado es algo que disfruto mucho porque es muy diferente a lo que pasa en un recital de Él Mató a un Policía Motorizado. Tiene este espíritu de Okupas, esta cosa heterogénea que se creó en el disco y nos divertimos mucho llevándolo a cabo en este show. Es una recorrida de climas y géneros musicales, muy diversa y a la vez unida por toda esta cosa que sale un poco del mismo lugar, ¿no? Son canciones que tienen una búsqueda muy diferente pero a la vez tienen la unión de ser composiciones hechas por mí, en un tiempo y un espacio puntual, en vivo, junto a los chicos (Felipe Quintans en teclado y guitarra, Tom Quintans en batería, Chicho en bajo). Formamos ahí una banda de cuatro que la pasamos muy bien y nos divertimos al ejecutar, llevar a cabo este show en La Plata.

—¿Habrá algún hit de Él Mató?

—Y, cada tanto, en el medio, algún tema de Él Mató toco, sí. Suelo tocarlo solo con la guitarra como para darle otro formato muy diferente a lo que uno ve en un show, más íntimo.