Scott Adsit: “Baymax siempre trata de ayudar al otro sin importar quién es”

Recién estrenada en Disney+, Baymax, la serie con el entrañable personaje que conocimos en Grandes héroes, explora nuevas facetas del gigantesco ayudante de todos. Scott Adsit es el actor que le pone la voz, y con él diario Hoy dialogó en exclusiva.

—¿Cuándo supiste que querías ser parte del mundo del entretenimiento?

—Cuando era chico hacía shows en el patio para mis familiares. Veía programas cómicos en la televisión y reproducía algunas cosas de estos como monólogos o chistes que les gustaban mucho a mi familia. Tuve mucha suerte en la escuela, con programas de arte y drama que me permitieron explorar mucho más esta faceta, y ya a mis veinte pude comenzar una carrera profesional, con ese entrenamiento, improvisando en teatros de Chicago, como si estuviera en ese patio de niño.

—¿Admirabas a alguien en esa época? ¿Querías ser como alguien?

–—Sí, la primera persona fue Dick Van Dyke, que tenía una sitcom que era la mejor de esa época, divertida, real, basada en vínculos, con muchas situaciones físicas que terminaban en el humor, que además se traducía en cómo los personajes interactuaban entre ellos. Una vez pude conocerlo, estaba muy ansioso, pero él fue cálido y amoroso.

—¿Cómo te acercaste al mundo de la animación?

—Fui muy afortunado tras la audición que hice para hacer de Baymax, porque había hecho sólo algunas pequeñas cosas en televisión, que no tuvieron mucho éxito, pero alguien me vio en el escenario y me invitaron para audicionar para Grandes Héroes. Sigo haciendo muchas cosas, en cine, televisión, radio, animación, y todas me inspiran y me gustan.

—¿Cómo es encontrarte una vez más con Baymax? Es la tercera vez que te toca encarnar su voz…

—Es muy bueno volver, porque es como estar con un viejo amigo, te reconectas, también con otros personajes.

—La serie explora otros aspectos del personaje, conoce nuevos amigos y enemigos... ¿Cómo preparaste todo esto?

—Él interactúa con todos sin juzgarlos, tratando de ayudarlos, porque así está programado, por lo que se acerca a cada uno de la misma manera, aún pegándole a los villanos, lo hace sin maldad. Baymax siempre trata de ayudar al otro sin importar quién es, siempre trata de hacer lo mejor.

—¿Tenés algun episodio favorito?

—Me gustan todos, pero el de Kiko, me pareció muy divertido, y toca al final. Emily Kuroda encarna a la anciana de una manera tan divertida, simple, que ella es la razón por la que amo tanto el episodio, encontrando, con el equipo de animación, una mujer con pasado, opiniones, y por eso amo el capítulo.