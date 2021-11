Se estrena la fantasía épica de "La rueda del tiempo"

Este viernes llega a Amazon Prime Video La rueda del tiempo, superproducción ­inspirada en los libros del mismo nombre y en donde Madeleine ­Madden y Zoë Robins encarnan a Egwene al’Vere y Nynaeve al’Meara, personajes claves del relato. Con ellas habló en exclusiva este multimedio para saber más detalles de su trabajo.

Basada en la saga bestseller de libros de fantasía, los primeros tres episodios de la primera entrega se estrenarán mañana, con nuevos capítulos disponibles cada semana hasta el final de temporada, que se estrena el 24 de diciembre. La rueda del tiempo es una de las sagas más populares y duraderas de la literatura fantástica de todos los tiempos con más de 90 millones de libros vendidos. Desarrollada en un mundo épico donde la magia existe, solo ciertas mujeres tienen acceso a ella, y Egwene al’Vere y Nynaeve ­al’Meara son algunas de ellas.

—¿Cómo es para ustedes ser parte de esta épica y gran historia que adapta un bestseller con millones de seguidores y fanáticos de todo el mundo?

—Zoë Robins: Podría decir que un poco abrumador, pero en el mejor sentido, es todo muy surrealista, hasta hablar con vos, con la prensa internacional, es un placer ser parte de esta historia con tantos fanáticos a los que impactó positivamente el relato.

—Madeleine Madden: No puedo articularlo mejor que lo que hizo Zoë, hay presión, es un desafío que todos aceptamos, y trabajamos en conjunto para atravesarlo, con estos personajes con los que ojalá se vengan más oportunidades para hacerlos y estamos muy ansiosos por compartir con todos nuestro trabajo.

—¿Qué es lo que más les gustó sobre interpretar a sus personajes? ¿Fue complicado encarnarlas?

—MM: Muchas cosas, me siento muy conectada a ella, es muy terapéutico cómo al actuar puedes conocer otras partes tuyas y que sentís que podes ser en tu vida real, y creo que nuestros personajes son mujeres auténticas, que son lo que son sin arrepentirse por eso, y es algo que me gustaría poder hacer en mi vida. Es como que los personajes quedan contigo, es asombroso, no lo sé.

—ZR: Definitivamente es eso, y lo que más amo de mi personaje son las emociones que atravesé haciéndolo, es confiable, amorosa, e incluso su furia es algo que me encantó explorar, porque es algo que no estoy familiarizada en el día a día. Estos personajes están tan bien escritos que fue puro placer hacerlos.

—¿Por qué los espectadores tienen que ver desde este 19 de noviembre La rueda del tiempo en Amazon Prime Video? Tienen que mencionar al menos una razón…

—ZR: Por Madeleine y Zoë (risas).

—MM: Creo que la gente no verá nada igual a esto, de hecho no lo hice yo, y tras estos años difíciles, esta es una historia maravillosa en la que te podés introducir, espero que los espectadores puedan hacerlo, que se conviertan en fanáticos del programa, y amen nuestros personajes tanto como noso­tros lo hicimos.