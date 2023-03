Se fue la Tora de Gran Hermano

Finalmente hubo un nuevo eliminado en la casa más famosa del país. Ocurrió después de algunos domingos sin que hubiera galas de eliminación, dado que ingresaron familiares de todos los hermanitos. Justamente fue lo primero que se vio durante la gala. Porque aún quedaban dos familiares: Rodo, el papá de Nacho; y Valentina, hermana de Marcos. Rodo fue el primero en dejar la casa. “Fueron unos días increíbles”, les dijo a los participantes antes de salir. La salteña, a su turno, expresó que se iba feliz y que estaba ansiosa por reencontrarse con su novio francés, Alexis.

Santiago del Moro les informó que quedaba suspendida la nominación fulminante -esto es, quien la recibe va directamente a placa- pero sí se mantiene la espontánea. Por su lado, los hermanitos nominados pasaron por el confesionario antes de que se conozcan los resultados para decir unas últimas palabras.

Cada una de ellas expresó su sentir antes de conocer los números y porcentajes. Al borde del llanto, Lucila “la Tora” dijo: “Le quiero pedir a la gente que no me vote, Gran Hermano es mi sueño y me costó mucho llegar hasta acá. Soy lo que ven”.

Por su lado, Camila expresó: “Siento que debo quedarme en la casa porque este es mi sueño. Sabía que iba a ser fácil llegar hasta acá, pero lo logré y ahora sueño con llegar a la final”. Julieta Poggio, también muy movilizada aunque bastante relajada, manifestó: “Estoy nerviosa por la placa, porque sé que no es fácil. Pero me siento muy tranquila en el juego ­porque sé que lo di todo y no me quedé con las ganas de nada”. “Estoy entregada al universo”, agregó.

Vale recordar que algo similar había ocurrido en la clásica cena de nominados, donde los que están en placa comparten una velada íntima. Allí, las tres también se emocionaron. Porque, por ejemplo, Julieta comentó: “Hoy se va una de nosotras. ¡Que sean otras personas, por favor! Yo estoy reansiosa. ¿Les digo lo que siento? Siento que cuando nos damos aliento, nos decimos palabras lindas, todo eso… Digo: Sí, está bien pero no quiero que se termine”. Por su lado, la Tora, en medio de un llanto, dejó en claro que Gran Hermano era un sueño que persiguió desde chica: “Es feo que se termine la convivencia, la comida entre nosotros (...). Nadie se quiere ir. Pase lo que pase, tenemos que estar bien”. “Eso no porque el afuera es lindo. No es tristeza, mi llanto es expresando un deseo de que la gente me apoye para llegar a la final. Mi sueño desde chica siempre fue entrar a Gran Hermano”.

Así las cosas, Del Moro generó algo de suspenso al momento de decir quién sería la nueva eliminada. Después de dar a conocer que la primera salvada era Julieta, con apenas el 23,5% de los votos, se conoció el dictamen definitivo: Lucila obtuvo el 56,96% de los votos frente al 43,04 % que obtuvo Camila. Por lo que la Tora buscó su valija y salió.