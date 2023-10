Se separaron Majo Martino y Locho Loccisano

Después de algunas semanas de insistentes rumores, se conoció finalmente el desenlace: la pareja de influencers Majo Martino y Locho Loccisano se separó. La pareja se había formado en el reality El hotel de los famosos. Y la noticia la dieron a conocer ellos mismos a través de sus redes sociales.

Por su lado, ella comenzó su mensaje escribiendo: “Mi gente linda. Este mensaje es para ustedes que no paran de preguntar que pasó con Locho”. En el mensaje, arrobó a su ahora expareja. Y agregó: “Quiero contarles que nos separamos. Decidimos hacerlo aún amándonos, pero creemos que es lo mejor para noso­tros, en este momento de nuestras vidas, aunque duela. Espero que sepan entender los tiempos de poder decirlo, pero a veces primero uno tiene que internalizarlo y procesar la idea para comunicarla”. Y cerró: “Quiero agradecerles el apoyo y el amor que tienen y tuvieron siempre con nosotros. Nos han hecho muy felices”.

Por su parte, Locho hizo lo propio y en sus historias compartió un mensaje similar. En este caso, el muchacho también arrobó a su ex. “Majo y yo queremos compartir con ustedes que hemos decidido tomar caminos separados en nuestras vidas” comenzó el mensaje. Y continúa: “Esta no es una decisión que tomamos a la ligera, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento. Queremos agradecerles por el apoyo constante que nos han brindado a lo largo de nuestra relación. Apreciamos su comprensión y respeto en este delicado momento”. Y en un mensaje, como separado del comunicado, agregó unas breves líneas que no cayeron del todo bien. Allí escribió: “Uno de los objetivos míos, personales, es que dejen de escribir ‘¿y Majo? ¿y Majo? ¿y Majo?’, porque me resulta realmente intolerable, tanto en redes como en persona. Gracias”.

Por otro lado, luego de que se conociera la noticia de la separación, llamó mucho la atención una serie de mensajes que el propio Loccisano compartió en su Twitter. Allí subió un video que luego fue borrado. Y sobre ello se expresó el Locho en otro tuit. “Aclaro por el video (que borré), que es un viral de TikTok que incluso lo copié de otra persona. Es un video con humor que tampoco habla de infidelidad. Nada tiene que ver nuestra separación con infidelidades. Nos seguimos amando y respetando como siempre”. Justamente, el muchacho había tenido unas semanas atrás una serie de posteos que alimentaba los rumores de crisis. Y durante esos días Majo había sido consultada al respecto por la prensa y había respondido: “Si el que hace los posteos es él, a quien deberían preguntarle es a él. Que cada uno se haga cargo de los que escribe. Yo no escribí nada… Estoy de vacaciones ahora y no tengo nada que decir, si ven en mis redes sociales no pongo nada y no es a mí a la que le tienen que preguntar”.