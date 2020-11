“Se trata de la titánica tarea de construir el deseo en un mundo que te educa para vivir pendiente de las miradas ajenas”

Oriundo de la ciudad de las diagonales, Lucas Finocchi es músico, actor, periodista radiofónico e hincha acérrimo del club

de sus amores: Gimnasia y Esgrima.



En estos momentos inusuales que transita la humanidad, el también integrante de la banda Mostruo! puso manos a la obra para componer y producir una obra con canciones propias que lleva el nombre de Revelación.

Durante un sentido diálogo con este multimedio, el cantante recorrió las aristas de sus letras. En estas, se explaya alrededor de las expectativas, los deseos, las debilidades y las fortalezas. Asimismo, detalla las razones por las que eligió la fecha del lanzamiento coincidente con el aniversario de nuestra ciudad.

—¿Te divertís con la música o lo padecés también?

—Tocar me divierte mucho, es de las cosas que más disfruto en la vida, componer también me encanta, buscar formas nuevas, e inventar métodos. Padezco la música cuando la abandono o no toco tanto como me gustaría (este año por ejemplo), me mata cuando me falta, como el vino.

—Este material existía pero lo presentás en el aniversario de la ciudad, ¿por qué? Siendo que también produjiste En La Plata, no hay nada

—Es una tensión que hay en mi vida supongo. Sucede del amor y odio que tengo con la ciudad de la que soy parte y en la que nací. Se trata de un lugar que te permite hacer cualquier cosa, pero que también te hace sentir que nada es importante, hay que hacer por amor a lo que se hace y al final es una enseñanza, por eso sale en el cumpleaños, es una celebración.

Estas canciones existían pero no estaban grabadas todavía, solo las había tocado en vivo con la banda y estaban pensadas para ser parte del próximo disco solista. Al final se adelantaron y salieron en un formato más acústico, que era lo que podía hacer solo y en el contexto de la pandemia me parecía lo mejor.

—¿A qué se refiere el concepto que condensa el título Revelación?

—Se trata de una revelación interna, de esas que uno tiene un poco vende humo y chantapufi. Es decir, epifanías de topolino

—¿De qué van las canciones?

—Es un recorrido sobre ser de dónde uno es o no, referente a animarse, a partir, poder volver y a quedarse. Se trata de la titánica tarea de construir el deseo en un mundo que te educa para vivir pendiente de las miradas ajenas.