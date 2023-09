Sean Penn, otra vez en el centro de la polémica

Ultimamente, cada vez que Sean Penn habla, siempre se genera algún tipo de polémica. Es harto conocido que el actor suele estar involucrado y muy al tanto de las cosas que pasan en el mundo. Esta vez, en una larga entrevista que publicó la revista Variety, el actor norteamericano dejó varias declaraciones jugosas.

Una de las primeras cosas que dijo se relaciona mucho con los reclamos que vienen llevando desde hace meses los huelguistas y escritores de Hollywood, y entre otras cuestiones se pone en cuestión el hecho de la utilización de la inteligencia artificial para reemplazar a los escritores de carne y hueso y también para el uso de las voces y demás. “Entonces, ¿quieren escanear mis datos, mi voz y todo eso? Bien, esto es lo que creo que es justo: quiero los datos de tu hija, porque quiero crear una réplica virtual de ella e invitar a mis amigos a hacer lo que queramos con ella en una fiesta virtual ahora mismo”, comenzó diciendo.

Y agregó: “¿Podrías mirar a la cámara y decirme que te parece genial? No se trata de negocios. Es una propuesta indecente. Que hicieran eso y no fueran reprendidos por ello es un insulto. Esta es una verdadera exposición de la moralidad: una falta de moralidad”.

Además de ello, se dirigió furioso contra la Academia. En particular expresó su enojo y descontento por la negativa a que Zelenski hablara en los Óscar de 2022, poco después de que Ucrania fuera invadida por Rusia, y se mostró más furioso aún por la inacción ante la bofetada de Will Smith: “El productor de los Óscar pensó: Oh, no es lo suficientemente alegre. Bueno, ¿adivinen qué obtuvo en su lugar? ¡Will Smith!”. Y siguió: “Sé lo difícil que resulta para mí que me aprecien. No conozco a Will Smith. Lo conocí una vez y parecía muy amable. Estuvo tan jodidamente bueno en King Richard... Entonces, ¿por qué coño te escupiste a ti mismo y a todos los demás con esta maldita estupidez? ¿Por qué fui a la puta cárcel por lo que acabas de hacer? ¿Y sigues ahí sentado? ¿Por qué estás de pie y aplaudes su peor momento como persona?”.

Y sostuvo, totalmente seguro de que la famosa bofetada de Will Smith contra Chris Rock no hubiera sucedido de haber estado el presidente ucraniano en la entrega de los Óscar: “Esta maldita mierda no habría sucedido con Zelenski. Will Smith nunca habría dejado esa silla para ser parte de una violencia estúpida. Nunca hubiera sucedido. Mi única opción era destruir mis premios. Pensé: Bueno, joder, ¿sabes? Se los daré a Ucrania. Se pueden fundir y convertir en balas que puedan disparar a los rusos”.